Emine Erdoğan 'Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu' toplantısına başkanlık etti

Emine Erdoğan'ın başkanlığını yürüttüğü BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun 2'nci toplantısı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çevrim içi gerçekleştirildi. Burada konuşan Emine Erdoğan, tüm dünyanın dikkatini tabiata yönelttiği 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde ikinci resmi toplantıyı yaptıkları için memnun olduğunu belirterek, "Bu özel günün, yaklaşan iklim krizi tehdidine karşı tüm dünyada ortak bir bilinç geliştirmeye vesile olmasını diliyorum. Farklı ülkelerden, kültürlerden, mesleklerden gelen bizleri de aslında günden güne kaynayan dünyamıza yönelik bu ortak kaygılar buluşturdu. Ancak kaygıların yanında belki çok daha değerli bir şeyi paylaşıyoruz, ortak daha yaşanabilir bir dünya hayalini. Herkesin temiz gıdaya, temiz havaya, suya ve toprağa erişiminin olduğu, kaynakların adil ve hakkaniyetli kullanıldığı, yeşili, mavisi ve tüm renkleriyle tabiatın ahenginin korunduğu bir dünya. Bu inançla, ilk resmi toplantımızdan bugüne, kurulumuzun temel misyonlarını yerine getirecek adımları kısa zamanda atmış olması, umutlarımızı tazeliyor" dedi.

'İYİ NİYET ELÇİLERİNİ ÖNERİYORUM'

Emine Erdoğan, sıfır atık konusunda küresel farkındalığı artırmanın en önemli görevlerden olduğunu ifade ederek, bu çerçevede ikincisi kutlanan 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün tüm çevre gönüllülerine önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Bu özel günün dünyanın her köşesinde, yüzlerce etkinlik ve binlerce insanın katılımıyla kutlandığına dikkat çeken Erdoğan, "Türkiye olarakyurt içinde ve yurt dışı temsilciliklerimizde, her yaşa ve her gruba yönelik özel etkinlikler düzenledik. BM Çevre Programı'nın kayıtlarına göre hafta boyunca 78 ülkeden 16 dilde sıfır atık temalı 800 kadar makalenin yayınlanmış olması ayrıca memnuniyet verici. Öte yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın dijital ilk imzasıyla sivil katılıma açtığı Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı, dünyanın farklı ülkelerinden binlerce kişinin desteğiyle günden güne güçleniyor. Dokunduğumuz ve hayatında ufak da olsa bir değişimin öncüsü olduğumuz kişilerin sayısını artırmalıyız. Bu düşünceyle Danışma Kurulu'nun çalışmaları kapsamında, 'İyi Niyet Elçileri' uygulamasını hayata geçirmeyi öneriyorum. Sektörel ve bölgesel dağılım gözetilerek tespit edilen, çevre çalışmaları neticesinde insanlığa mal olmuş isimlerin desteğiyle, mesajımızın ulaşmadığı insan kalmayacağına inanıyorum" diye konuştu. Emine Erdoğan, kurulun diğer önemli bir misyonunun da iyi örneklerin gün yüzüne çıkarılarak teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması olduğuna işaret etti. Bu amaç doğrultusunda Danışma Kurulu'nun dünyanın dört bir yanından yapılan başvurulardan en iyi örnekleri derlemesinin değerli bir başlangıç olduğunu aktaran Erdoğan, "İklim kriziyle yorulan dünyamızı iyileştirme gayretimiz, pek çok başarı hikayesiyle taçlandı. 92 uygulama arasından seçilen iyi örnekler, sıfır atık uygulamasının vaat ettiği iyileşme ve dönüşümü gözler önüne serdi. İspanya ve Umman örneklerinde olduğu gibi turizm ve ağırlama alanlarında, sıfır atık felsefesi ile entegre sistemlerin yaygınlaşması, en büyük temennimiz" dedi.

'TÜRKİYE, TECRÜBE VE BİLGİ BİRİKİMİ İÇERİYOR'

Türkiye'de kamu kurumlarında başlayarak hanelere yayılan kompost uygulamasının ve toprak dostu organik gübre kullanımının dünya genelinde de hızla yaygınlaşması dileğinde bulunan Emine Erdoğan, kurul olarak kompost alanında nitelikli yerel uygulamaları keşfederek, yenilerini teşvik edebilmeyi öncelikli gündemlerine almak gerektiğine inandığını belirtti. İyi uygulama örneği olarak Türkiye'nin Sıfır Atık Projesi'nin de uygulamaya geçmek isteyen ülkeler için önemli tecrübe ve bilgi birikimi içerdiğine işaret eden Erdoğan, "85 milyon nüfuslu, zengin yerel ve bölgesel kültürün hakim olduğu ülkemizde, topyekün başlamış bir seferberliğin kısa sürede ulaştığı başarılar, diğer ülkeler için de ilham kaynağı olacaktır. Sıfır Atık Projemiz başta olmak üzere, iyi uygulamaların ortaya koyduğu bir gerçek var ki o da sıfır atık sadece doğaya değil ekonomik kalkınmaya da önemli faydalar sağlıyor. Ülkemizde, projenin başlangıcından bu yana 59,9 milyon ton atığı yeniden değerlendirirken, 6 milyar doları ekonomimize geri kazandırmayı başardık. Daha nice başarı hikayesi, dünyanın farklı yerlerinde keşfedilmeyi bekliyor. İnsan eliyle olan tahribatın, yine bizim elimizle iyileştirilebileceğini göstermesi açısından, her bir iyi örneği çok kıymetli buluyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Açlık, kuraklık, kirlilik gibi küresel sorunların temelinde, kaynakların hatalı kullanımı ve modern tüketim kültürü yatarken, sıfır atık konusunda üstlendiğimiz misyonu, bir insan hakları mücadelesi olarak ele almalıyız. Sorumluluğumuzun da gücümüzün de farkına varmalı, elimizdeki tüm imkanları ortaya koymalıyız" dedi.

'KÜRESEL SIFIR ATIK STANDARDİZASYONU'

Emine Erdoğan, daha önce toplantılarda önerdiği, Küresel Sıfır Atık Ödülleri, Sıfır Atık Fonu, uluslararası bir Sıfır Atık Enstitüsü gibi projeleri hayata geçirmek üzere gerekli adımları attıklarını anlatan Erdoğan, "Bir sonraki toplantımıza kadar sizlerle müjdeli haberler paylaşacağımıza inanıyor, birlikte çalışmayı heyecanla beklediğimi ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki yeni projelerden birisi olarak BM iş birliğinde sıfır atık uygulamasına geçmek isteyen ülke ve kuruluşlara yönelik rehber yayınlar hazırlığına başladık. Öte yandan dünyanın her yerinde geçerli olacak ve tüm sıfır atık uygulamalarını ortaklaştıracak, küresel bir sıfır atık standardizasyonu için girişimlerimizi başlatıyoruz" diye konuştu.

'İSRAİL, TÜM YAŞAYAN VARLIKLARA SAVAŞ AÇMIŞ DURUMDA'

Toplantıda, Emine Erdoğan'ın ardından Danışma Kurulu üyeleri konuşma yaptı. Emine Erdoğan, toplantının kapanış konuşmasında da vicdanlarda açtığı derin yaraların yanı sıra yeryüzünde bıraktığı tahribat nedeniyle savaş ve çatışmaların yıkıcı etkilerinin, kurulun gündemine girmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti. Herkesin her an, bu tahribatın en vahşi, en karanlık versiyonuna şahitlik ettiğini belirten Erdoğan, "Kendisinden başka kimseye varlık alanı tanımayan İsrail, sadece Filistinlilere değil; bir ülkenin toprağına, havasına, suyuna, tüm yaşayan varlıklarına karşı savaş açmış durumda. Bu vahşi soykırımın bir an önce sona ermesini, insanın insanla, yaratılmış tüm mahlukatın ortakça, barış ve huzur içinde yaşadığı bir dünya diliyorum" dedi.

Toplantının moderatörlüğünü, Politikadan Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Guy Bernard Ryder yaptı. Konuşmasında Emine Erdoğan'a sıfır atık projesindeki küresel liderliği için teşekkür ederek, projeyi örnek alan pek çok ülke olduğunu dile getirdi. Ryder'in konuşmasının ardından Emine Erdoğan, Danışma Kurulu üyeleri ve katılımcılara hitap etti. Konuşmaların ardından '2023-2024 Çalışma Planının Uygulanmasına İlişkin Güncellemeler: Kasım 2023'ten Bu Yana Öne Çıkan Gelişmeler' konu başlığında, 'Savunuculuk ve Sosyal Yardım Faaliyetlerine İlişkin Raporlar' ile 'Farklı Çalışma Alanlarında Dikkat Çeken İyi Uygulamalar' ele alındı.