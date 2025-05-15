Van'da 21 öğrencisiyle icat etti! 42 ülkeyi geçip birinci oldu: Moskova'nın egemenliğine son verdiler

İzgi, kargo şirketlerinde zamanın çok önemli olduğunu dile getirerek, "Ülkemizde benzer cihazlar var ama hepsinin kullanıldığı alanlar farklı. Bizim farklılığımız yazılım, yani görüntü işleme kısmı oluyor. Görüntü işleme sayesinde mekanik kısmına komut gönderebiliyoruz. Araba sektöründe robot kollar kullanılıyor ancak hazır parçayı alıp yerleştiriyor. Yani yazılımında bir değişiklik olmuyor. Bizim en büyük avantajımız, kendi kendine karar verebiliyor ve parçayı nereye koyarsak koyalım yeni yazılım istemeden bunu hesaplıyor, ölçüyor, ona göre alıp yerleştirebiliyor." diye konuştu.