Emine Erdoğan, Bakü’de İçerişehir’i ziyaret etti

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Emine Erdoğan, “Azerbaycan Devlet Başkanı’nın eşi, dostum Mehriban Aliyeva ile Bakü’nün tarihi çekirdeği İçerişehir’i ziyaret ettik. En eski yerleşim yeri olarak UNESCO tarafından koruma altına alınan bu müstesna bölge, pek çok farklı kültürün izlerini taşıyor. TİKA’nın desteğiyle faaliyete geçirilen Aile Hazinesi’ne Akan Destek Merkezi’ni (ABAD) inceleyerek, yetkililerden bilgi aldım.

Proje ile Azerbaycan’da geleneksel el sanatları yaşatılıyor, dünyaya tanıtılıyor ve aile ekonomisine katkı sağlanıyor. Emek emek işlenmiş eserlerin her birine hayranlık duymamak elde değil. Hem ülkenin hem de Türk kültürünün markalaşması adına bu projeyi hayata geçiren herkesi gönülden tebrik ediyorum. Mehriban Aliyeva Hanımefendi ile DOST Kapsayıcı Gelişim ve Yaratıcılık Merkezi’nde birbirinden özel çocuklarımızın misafiri olduk.

Engelli bireylere, dezavantajlı çocuklar ile Karabağ Zaferi şehit ve gazi çocuklarına yönelik kurulan merkezde 14 sanat dalında eğitim veriliyor, sosyal ve psikolojik destek sağlanıyor. Kardeş ülke Azerbaycan’ın evlatlarının burada yeteneklerini geliştirirken huzurlu ve mutlu olduklarını görmekten memnuniyet duydum. Bizim için hazırladıkları müzik şöleni ile günümüze neşe kattılar. İnsanlığın ortak emaneti çocuklara sevgi ve şefkat çatısı olan merkezin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.