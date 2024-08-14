Emine Erdoğan: AK Parti milletimizin desteği ile yeni yaşına merhaba diyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
14.08.2024 - 10:25 |
Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Çok uğraştı ama durduramadı: Anne öldü, çocuğu yaralandı
Yıllar geçtikçe köklerini daha da derinlere salan AK Parti, milletimizin güveni ve desteğiyle yeni yaşına merhaba diyor.
Geçmişten aldığı güçle, geleceğe umutla bakan bu büyük yürüyüş, ülkemizin aydınlık yarınlarına emin adımlarla devam ediyor.
AK Parti’nin 23’üncü yaşı, birlik ve beraberliğimizin simgesi olsun. Nice yıllara!
Yıllar geçtikçe köklerini daha da derinlere salan AK Parti, milletimizin güveni ve desteğiyle yeni yaşına merhaba diyor.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 14, 2024
Geçmişten aldığı güçle, geleceğe umutla bakan bu büyük yürüyüş, ülkemizin aydınlık yarınlarına emin adımlarla devam ediyor.
AK Parti’nin 23’üncü yaşı,… pic.twitter.com/xN1pyA4DWo