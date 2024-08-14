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Emine Erdoğan: AK Parti milletimizin desteği ile yeni yaşına merhaba diyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

14.08.2024 - 10:25 |

Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

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Yıllar geçtikçe köklerini daha da derinlere salan AK Parti, milletimizin güveni ve desteğiyle yeni yaşına merhaba diyor.

Geçmişten aldığı güçle, geleceğe umutla bakan bu büyük yürüyüş, ülkemizin aydınlık yarınlarına emin adımlarla devam ediyor.

AK Parti’nin 23’üncü yaşı, birlik ve beraberliğimizin simgesi olsun. Nice yıllara!

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