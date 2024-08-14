Emine Erdoğan: AK Parti milletimizin desteği ile yeni yaşına merhaba diyor

Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Çok uğraştı ama durduramadı: Anne öldü, çocuğu yaralandı

Yıllar geçtikçe köklerini daha da derinlere salan AK Parti, milletimizin güveni ve desteğiyle yeni yaşına merhaba diyor.

Geçmişten aldığı güçle, geleceğe umutla bakan bu büyük yürüyüş, ülkemizin aydınlık yarınlarına emin adımlarla devam ediyor.

AK Parti’nin 23’üncü yaşı, birlik ve beraberliğimizin simgesi olsun. Nice yıllara!