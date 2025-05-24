Emine Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen ve TRT'nin iletişim ortağı olduğu festivale ziyarette bulundu.

Festival alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yöresel oyunları da izleyen Emine Erdoğan, Sıfır Atık Vakfının "Dünya Ortak Evimiz" çadırını gezdi.

Çadırda, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'tan bilgi alan Emine Erdoğan'a ziyaretinde, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ve İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti.

Ziyaret sırasında kendisine yoğun ilgi gösterilen Emine Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında, geleneğin, sporun ve aile bağlarının kucaklaştığı bu coşkuya ortak olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Erdoğan, her yıl kardeşlik köprüleri kuran festivalin yıldızının, bu sene de destansı gösterisiyle Karabağ Atları olduğunu kaydetti.

"Etnospor Kültür Festivali’nin Anadolu’nun ezgilerini her coğrafyaya ulaştırmasını temenni ediyorum"

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Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Köklerimizden gelen kadim değerlerimizle, ortak hafızamızı ve kültürel mirasımızı yeniden canlandıran 7. EtnosporKültürFestivali, bir kez daha gönülleri birleştiriyor.

Geleneğin, sporun ve aile bağlarının kucaklaştığı bu coşkuya ortak olmaktan mutluluk duyduk.

Her yıl kardeşlik köprüleri kuran Festival’in yıldızı, bu sene de destansı gösterisiyle Karabağ Atları’ydı.

2025 Aile Yılı kapsamında “Gelenek Ailede Başlar” mesajıyla bir ilk olarak kurulan Aile Obası’nı ziyaret ettik. Burada ailelerin çocuklarıyla birlikte kültürel etkinliklere eşlik etmesi memnuniyet verici.

Sıfır Atık Vakfımızın çadırında ise atıkları sanata dönüştüren gençlerimizle buluşarak, çevreye duyarlı atölyelerde ürettikleri ürünleri inceledim.

Bizi biz yapan değerleri ve aile olmanın anlamını yeniden hatırlatan bu uluslararası şöleni, tüm İstanbulluların ziyaret etmesini diliyorum.

Etnospor Kültür Festivali’nin Anadolu’nun ezgilerini her coğrafyaya ulaştırmasını temenni ediyorum".