Emekliye ÖTV'siz araç meclisten geçti mi? Hangi marka araçlar olacak? İşte fiyatlar...

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından hazırlanan kanun teklifi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Ancak bu düzenleme, sanılanın aksine tüm emekli gruplarını kapsamıyor. Teklif yasalaşırsa; özellikle esnaf ve sanatkar statüsündeki Bağ-Kur emeklileri ile belirli şartları taşıyan çiftçilerin faydalanması bekleniyor. SSK ve Emekli Sandığı emeklileri için şu an bir kapsayıcılık bulunmuyor.

KİMLER ÖTV’SİZ ARAÇ ALABİLİR?

Mevcut yasada emeklilere özel bir ÖTV istisnası henüz yürürlüğe girmedi. Mevcut durumda ÖTV muafiyeti yalnızca yüzde 90 ve üzeri engel oranına sahip vatandaşlar için geçerli.

2026 yılı itibarıyla bu kapsamdaki araç alım üst limiti ise 2 milyon 873 bin TL olarak uygulanıyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER?

Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesi beklenen teklifte öne çıkan kriterler şunlar:

- Düzenlemeden sadece bir kez yararlanılabilecek.

- Alınan araç 5 yıl boyunca satılamayacak veya devredilemeyecek.

- Muafiyet hakkı, emeklilik tarihinden itibaren ilk 5 yıl içinde kullanılmak zorunda.

- Hak sadece binek otomobilleri kapsayacak, ticari araçlar muafiyet dışı tutulacak.

2026 ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ ÜST LİMİTİ NE KADAR?

Yürürlükte olan engelli ÖTV muafiyeti kapsamında araç alım üst sınırı 2 milyon 873 bin TL olarak belirlendi.

Emekli düzenlemesi geçerse, bu limitin benzer seviyelerde uygulanması bekleniyor. Ayrıca ÖTV'siz alınan araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) de muaf tutulacak.

ÖTV'SİZ ARAÇ FİYAT LİSTESİ

Düzenleme yürürlüğe girdiğinde ÖTV oranının kalkmasıyla fiyatlarda düşüş yaşanacak. İşte muhtemel ÖTV'siz fiyat tahminleri:

Togg T10X

Liste Fiyatı: 1.862.000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 1.692.727 TL

Toyota Corolla

Liste Fiyatı: 1.650.000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 916.667 TL

Fiat Egea Sedan

Liste Fiyatı: 1.150.000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 638.889 TL

Renault Megane

Liste Fiyatı: 1.950.000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 1.083.333 TLHyundai Bayon

Liste Fiyatı: 1.450.000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 805.556 TL

EMEKLİ ÖTV MUAFİYETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Meclis’e sunulan metne göre, düzenleme tüm emekli gruplarını kapsamıyor.

Söz konusu teklifin hayata geçirilmesi halinde ÖTV'siz araçtan yararlanacak emekliler şöyle:

- Bağ-Kur Emeklileri: 5510 sayılı Kanun kapsamında yaşlılık aylığı alan esnaf ve sanatkarlar.

- Esnaf ve Sanatkarlar: 5362 sayılı Kanun kapsamında meslek odalarına kayıtlı olanlar.

- Çiftçiler: ÇKS kaydı bulunan ve belirli gelir sınırının altında kalan Bağ-Kur emeklisi üreticiler.