Emekli zammı masada! Kabine toplantısı Beştepe'de başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle saat 16:50 sıralarında toplandı. Erdoğan başkanlığında Beştepe’deki Kabine toplantısının en önemli gündem maddeleri arasında memur, işçi ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yönelik düzenleme olacak. Erdoğan, toplantının ardından emeklilere yönelik alınan kararları açıklayacak.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş düzenlemesi için bir süredir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan oluşan üçlü mekanizma çalışmalarını sürdürüyordu. Emeklileri heyecanlandıran açıklama önceki gün Erdoğan’dan geldi.

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Erdoğan, partisinin hafta sonu yapılan kongresinde, “İlk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi emeklilerimize açıklayacağız” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bu açıklamanın ardından Erdoğan’ın işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı Kabine toplantısı sonrasında paylaşacağını duyurdu.

Kabine’nin gündeminde emekli maaşları ve ekonominin yanı sıra iç ve dış gelişmeler olacak. İçişleri Bakanlığına yapılan terör saldırısı, Irak ve Suriye’nin kuzeyine yapılan operasyonlar ile Ortadoğu’daki son sıcak gelişmeler değerlendirilecek.

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