GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Emekli öğretmen, eski kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü! Kan donduran olay
ABONE OL

Emekli öğretmen, eski kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü! Kan donduran olay

Çanakkale'nin Ycenice ilçesinde eski eniştesi emekli öğretmen Halil İbrahim B. tarafından av tüfeği ile vurulan Basri Yılmaz, hayatını kaybetti.

27.11.2023 - 12:31 | | DHA
Emekli öğretmen, eski kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü! Kan donduran olay

Olay, dün saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Bayatlar köyünde meydana geldi. İddiaya göre Basri Yılmaz, aynı köyde yaşayan, eski eniştesi emekli öğretmen Halil İbrahim Bayrak'ın evinin bahçesine geldi. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes'ten Galatasaray sözleri: Çok güçlüler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRManchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes'ten Galatasaray sözleri: Çok güçlülerHaberin Tüm Görselleri

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bayrak, av tüfeğiyle eski kayınbiraderi Basri Yılmaz'a ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Dört deprem uzmanından İstanbul için korkutan uyarı! 'Sarayburnu'ndan Çatalca'ya kadar...'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRDört deprem uzmanından İstanbul için korkutan uyarı! 'Sarayburnu'ndan Çatalca'ya kadar...'Haberin Tüm Görselleri

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin kontrolünün ardından Yılmaz'ın cenazesi Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Halil İbrahim B., olayın ardından jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNCEL HABERLER

Gürültü tartışmasında 5 kişiyi öldüren koşunun ifadesi şok etti

Gürültü tartışmasında 5 kişiyi öldüren koşunun ifadesi şok etti

Kar ansızın bastıracak, güneşli havaya aldanmayın! İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi, çarşamba günü geliyor

Kar ansızın bastıracak, güneşli havaya aldanmayın! İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi, çarşamba günü geliyor

Araba sahiplerine uzmanlarda kritik uyarı: Kış aylarında 300 TL'den kaçarken, 80 bin TL masraf çıkabilir

Araba sahiplerine uzmanlarda kritik uyarı: Kış aylarında 300 TL'den kaçarken, 80 bin TL masraf çıkabilir