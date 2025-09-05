Emekli memur çocuğu yeşil pasaport alabilir mi?

Haberin Devamı

Emekli memurların (müstafi) yeşil (hususi) pasaport hakkı, belirli koşullar sağlandığında hak sahibinin yanı sıra eş ve çocuklarına da intikal eden önemli bir haktır. Dolayısıyla, emekli bir memurun çocuğu, yaşına ve durumuna bağlı olarak bu haktan yararlanabilir; ancak bu durum, ilgili mevzuatla kesin çizgilere bağlanmış birtakım şartlara ve getirilmesi gereken evraklara tabidir.

Evet, emekli bir memurun çocuğu, kanunla belirlenmiş şartları taşıması halinde yeşil (hususi) pasaport alabilir. Bu hak, çocuğun reşit olup olmamasına göre farklılık gösterir. Hak, çocuğa doğrudan değil, emekli ebeveyninin hak sahipliğinden "yararlanma" yoluyla tanınmıştır. Ebeveynin vefat etmesi durumunda dahi, çocukların belirli koşulları sağlaması kaydıyla bu hakkı kullanmaya devam etmesi mümkündür.

Yeşil pasaport almak için aranan şartlar

Çocuklar için yeşil pasaport alımında iki temel durum söz konusu:

Reşit olmayan (18 yaş altı) çocuklar için

Muvafakat (İzin): Anne ve babasının noter onaylı muvafakatı veya başvuru sırasında birlikte bulunarak izin vermesi gerekir. Anne-baba ayrı ise, velayet hakkına sahip olan tarafın muvafakati yeterlidir.

Anne ve babasının noter onaylı muvafakatı veya başvuru sırasında birlikte bulunarak izin vermesi gerekir. Anne-baba ayrı ise, velayet hakkına sahip olan tarafın muvafakati yeterlidir. Öğrencilik: Öğrenci belgesi getirmeleri halinde 5 yıllık, getirmemeleri halinde ise sadece 18 yaşını doldurana kadar pasaport düzenlenir.

Öğrenci belgesi getirmeleri halinde 5 yıllık, getirmemeleri halinde ise sadece 18 yaşını doldurana kadar pasaport düzenlenir. Hak sahibinin bulunması: Başvuru sırasında, pasaport alacak olmasa dahi, emekli ebeveyn (hak sahibi) mutlaka hazır bulunmalıdır.

Reşit (18-25 yaş arası) çocuklar için

Bu gruptaki çocukların yeşil pasaport alabilmeleri için daha detaylı ve katı şartlar var:

Yaş: 25 yaşını doldurmamış olmalıdır.

25 yaşını doldurmamış olmalıdır. Medeni hal: Kesinlikle bekar olmalıdır.

Kesinlikle bekar olmalıdır. Çalışmama ve gelir şartı: Herhangi bir işte çalışmıyor olmalı, herhangi bir emekli maaşı almamalı ve iş sahibi olmamalıdır.

Herhangi bir işte çalışmıyor olmalı, herhangi bir emekli maaşı almamalı ve iş sahibi olmamalıdır. Öğrencilik: En kritik şartlardan biridir. Mutlaka öğrenci olmalı ve başvuru sırasında yeni tarihli, orijinal (ıslak imzalı ve kaşeli) öğrenci belgesi ibraz etmelidir. Internet çıktıları kabul edilmez.

En kritik şartlardan biridir. Mutlaka öğrenci olmalı ve başvuru sırasında yeni tarihli, orijinal (ıslak imzalı ve kaşeli) öğrenci belgesi ibraz etmelidir. Internet çıktıları kabul edilmez. Stajyerlik: Staj yapıyorsa, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) alınmış, ıslak imzalı ve kaşeli "stajyer olduğunu gösterir" resmi bir belge sunmalıdır.

Yeşil pasaport almak için dikkat edilmesi gerekenler