Emekli maaşlarına düzenleme! AK Parti'den son dakika açıklaması geldi

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Seller, yangınlar vesilesiyle zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çok dikkatli olunmasında fayda var. Sıcaklığın artması ve tedbirsizlikler çok üzücü tablolara neden oluyor. Anlık ihmal binlerce ağacı ve canlıyı yok edebiliyor. Özellikle piknik alanları ve diğer alanlarda dikkatli olunmasında fayda var.

Türkiye'nin gündeminde milli takımımız vardı. Bizim Çocuklar'ı en güçlü şekilde tebrik ediyoruz. Geleceğe dönük olarak umutlarımızı kabarttılar. Merih Demiral'a verilen ceza asla kabul edilemez. Bu cezanın öncesinde yayınlanması, üzerinde siyasi gölge olduğunu gösterdi. Irkçılıktan veremiyor cezayı, genel davranış kurallarına aykırılıktan veriyor. Aşırı sağcılık ya da ırkçılık arayan Avrupa'daki seçim sonuçlarına baksın.

En önemli meselemiz Gazze'de gelişen olaylardır. Bugün yeni rakamlar açıklandı. Kayıpların zannedilenin ötesinde olduğu ifade edildi. Barışın önündeki yegane unsur Netanyahu hükümetidir. İsrail'in güvenliğini tehlikeye atan Netanyahu hükümetinin eylemleridir.

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Cumhurbaşkanımızın Türkiye-Suriye normalleşmesiyle ilgili açıklamaları oldu. Bu konu bütün dünyada da gündem oldu. Baştan beri sürdürdüğümüz tutumumuzu sürdürüyoruz. Biz Suriye halkının iradesinden, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. O sebeple Cenevre ve Astana sürecini birbirine alternatif görenlere karşı biz süreçleri birbirinin tamamlayıcısı olarak gördük. Böylece rejim ve muhalefetin aynı zeminde buluşmasını sağladık. Oradaki varlığımız Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı değil, teröristan kurulmasına karşıdır. Milli güvenliğimize yönelik tehdit bertaraf edilmiştir. Bu süreçlerde Suriye'de asıl beklentimiz evini terk etmek zorunda kalan milyonlar için Suriye'nin güvenli hale gelmesidir.

ERKEN SEÇİM GÜNDEMDE YOK

Bizim açımızdan seçimlerden geçtikten sonra seçim dönemi kapanmıştır. Önümüzde 4 yıllık bir dönem vardır. Muhalefet partilerinin bunu getirme gündemleri, kendi aralarındaki iç mücadeleye dönük olarak gündeme gelmektedir. Biz erken seçim tartışmalarının muhatabı değiliz.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM HAZIRLIĞI

Emekli konusuyla ilgili çalışılıyor. Herhangi bir karar verilmiş değil. Bir karar verilmediği sonuç çıktığını söyleyemeyiz. Bir zaman veremeyiz şu anda. OVP'nin korunması esas olmak üzere her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz.