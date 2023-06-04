Emekli asker, düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
Amasya'da bir köy düğününde emekli asker Mehmet Çelik (53), havaya ateş etmek isteyen S.Ç.'nin (46) silahından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
04.06.2023 - 12:33 |
Kuzgeçe köyünde dün akşam bir yakınının düğüne katılan emekli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Çelik, havaya ateş etmek isteyen S.Ç.'nin tabancasından çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk babası Çelik, kurtarılamadı. S.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.