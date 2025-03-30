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GündemEmekli albay 27 yıl sonra yeniden üniversite okumaya karar verdi, oğluyla aynı üniversitede eğitime başladı
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Emekli albay 27 yıl sonra yeniden üniversite okumaya karar verdi, oğluyla aynı üniversitede eğitime başladı

30.03.2025 - 11:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Öykü GENÇ/KAYSERİ, (DHA)

Emekli albay 27 yıl sonra yeniden üniversite okumaya karar verdi, oğluyla aynı üniversitede eğitime başladı

Kayseri'de emekli albay Hüseyin Özen (54), 27 sene sonra yeniden üniversite okumaya karar verdi. Özen, Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nün kazanan oğluna moral vermek amacıyla 1 yıl sonra girdiği üniversite sınavında Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü kazanarak 27 yıl sonra yeniden üniversiteye başladı. Yeniden üniversitede olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Özen, "Öğrenmenin yaşı yok" dedi.

 

 

 

 

 

 

 

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