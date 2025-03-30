Emekli albay 27 yıl sonra yeniden üniversite okumaya karar verdi, oğluyla aynı üniversitede eğitime başladı
30.03.2025 - 11:28Güncellenme Tarihi:
Kayseri'de emekli albay Hüseyin Özen (54), 27 sene sonra yeniden üniversite okumaya karar verdi. Özen, Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nün kazanan oğluna moral vermek amacıyla 1 yıl sonra girdiği üniversite sınavında Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü kazanarak 27 yıl sonra yeniden üniversiteye başladı. Yeniden üniversitede olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Özen, "Öğrenmenin yaşı yok" dedi.