Elon Musk ABD'den gönderdi, Erzincan'ın köyünde izlendi

19.12.2025 - 09:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzüne bakan vatandaşlar, alışılmadık ve büyüleyici bir manzarayla karşılaştı. Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından yörüngeye fırlatılan Starlink uyduları, tek sıra halinde geçiş yaparak adeta bir "ışık zinciri" oluşturdu.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesi semalarında, akşam saatlerinde Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX şirketine ait Starlink uydularının geçişi gözlemlendi.

Gökyüzünde tek sıra halinde ilerleyen uydu dizilimi, büyük heyecan oluşturdu.

Vatandaşlar, sıra dışı gökyüzü görüntüsünü cep telefonlarıyla kayda aldı.

Starlink projesi, dünya genelinde internet erişimini artırmak amacıyla SpaceX tarafından yörüngeye yerleştirilen binlerce küçük uydudan oluşuyor. Uydular, alçak yörüngede belirli aralıklarla geçiş yaparken bazı bölgelerde çıplak gözle de izlenebiliyor.

