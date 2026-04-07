Elmadan kiraza kayısıdan vişneye kadar her çeşit var! Fiyatları 250 liradan başlıyor

Muş’ta bahar mevsiminin gelmesi ve havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte dikime hazır meyve fidanları satışa çıkarıldı. Bitlis Caddesi üzerinde satışa sunulan erik, elma, armut, kiraz, dut, kayısı, vişne ve ceviz gibi yaklaşık 30 farklı türdeki fidanlar, vatandaşlardan ilgi görüyor. Üreticiler, fidanların sağlıklı gelişimi için doğru zamanda dikim yapılmasının önemine dikkat çekerken, satışa sunulan fidanların fiyatlarının 250 ile bin 500 TL arasında değiştiği belirtildi.

İlk meyve bahçesini kuracağı için mutlu olduğunu söyleyen Mehmet Salih Kaya, "3 dönüm tarlama çit çektim, meyve fidanı aldım. Götürüp dikeceğim inşallah. Bir faydasını göreceğiz inşallah. 65 yaşındayım, ilk defa bir meyve bahçem olacak. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Fidan satışı yapan Mustafa Mete ise meyve bahçesi kurmak isteyen vatandaşların fidan alırken kök ve dal yapısına dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayarak, kaliteli fidan seçiminin verim açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Mete, "25 senedir bu işi yapıyorum. Burada fidan satışları yapıyorum. Fidanları zamanında getirmeye gayret gösteriyoruz. Mart ayının sonunda fidanlarımızı getiriyoruz. Şu an burada bütün meyve fidanı çeşitlerimiz var. Elma, armut, kiraz, vişne, ceviz, kayısı. Fiyatlar 250 ile bin 500 TL arasında değişiyor. Vatandaşlarımız fidan alırken mutlaka köklerine ve uçlarına bakarak alsınlar" dedi.