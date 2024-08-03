Elif Berra Gökkır kimdir, nereli, kaç yaşında? Milli okçu Elif Berra Gökkır çeyrek final ne zaman, Elif Berra Gökkır’ın çeyrek final rakibi kim oldu?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçu Elif Berra Gökkır, çeyrek finale yükseldi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen okçuluk klasik yay müsabakalarında son 16 turunda dünya 3'üncüsü Japon sporcu Satsuki Noda ile karşılaşan 17 yaşındaki Gökkır, ilk 2 seti kaybederek 4-0 geriye düştü. Gökkır, üçüncü ve dördüncü setleri kazanarak skora eşitlik getirirken final turunu da kazanarak skoru 6-4'e getirdi.

Elif Berra Gökkır kimdir, nereli, kaç yaşında?

Elif Berra Gökkır, 11 Ocak 2007 yılında dünyaya geldi. Kadınlar klasik yay etkinliğinde yarışan milli okçudur. Fransa, Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanmıştır.

Gökkır, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Kıta Eleme Turnuvası'nda bronz madalya kazandı. Böylece ülkesini Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen 2024 Olimpiyatları'nda temsil etmeye hak kazandı.



2024 Avrupa Grand Prix'sinin Hırvatistan'ın Poreč kentinde düzenlenen ilk ayağında takım arkadaşlarıyla birlikte bronz madalya kazandı.



Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları okçuluk klasik yay müsabakalarında çeyrek finale yükselmiştir.

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