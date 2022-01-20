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Elektrikli ısıtıcı yatağın üzerine devrildi! Engelli 2 kardeşten biri öldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde elektrikli ısıtıcının yatağı devrilmesi sonucu çıkan yangında engelli 2 kardeşten Nehir Eski (11) yaşamını yitirdi, Dursun Efe Eski (8) ise yaralandı.

20.01.2022 - 16:55 | | İsa ÇİÇEK/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)
Elektrikli ısıtıcı yatağın üzerine devrildi! Engelli 2 kardeşten biri öldü

Adapazarı ilçesi, Evrenköy Mahallesi, 341. Sokak'taki 2 katlı eve bu sabah taşınan Nuray Eski, engelli çocukları Nehir ile Dursun Efe uyuduktan sonra alt kattaki kayınvalidesine indi.

2 kardeşin uyuduğu sırada yanlarında bulunan elektrikli ısıtıcı, yatağın üzerine düştü. Alevler, kısa sürede odayı sardı. Durumu fark edip üst kata çıkan Nuray Efe, çocuklarını kurtarmaya çalıştı, fakat dumandan etkilendi.

Komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince evden çıkartılan çocuklara sağlık ekipleri müdahale etti. Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Nehir Eski, tüm çabalara karşın kurtarılmadı.

Dursun Efe Eski ise ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Dumandan etkilenen anne de hastanede tedaviye alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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