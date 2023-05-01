Elektrik faturasına güneş açacak! Maliyet düşüşü faturaya yansıyacak

Güneş enerjisinde ihtiyaç fazlası elektriğin sisteme bedelsiz verilmesine dayanan lisanssız üretime 8 ayda 16 bin megavata (MW) yakın başvuru gelirken, 6 bin 700 MW’lık kapasite tahsis edildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, başvuru miktarının tüm lisanssız tesislerden daha fazla olduğunu belirterek, “Bu, sahada 5.7 milyar dolarlık yatırım anlamına geliyor. Lisanssız üretilen elektrik miktarı arttıkça bütün tüketicilerimizin faturalarında da düşüş seyri devam edecek. Artık kısa yoldan kâr etme peşinde olanlar değil, gerçek tüketiciler lisanssız elektrik üretiyor ve sisteme katkı sağlıyor” dedi.

‘Bedelsiz katkı’ oluyor

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: EPDK’nın geçtiğimiz yıl ağustos ayında yaptığı düzenleme ile güneş enerjisinden üretilen elektriğin bireysel ve üretimdeki ihtiyacı karşılaması sağlanıyor. Bu şekilde elektrik üretenler, tükettikleri kadar elektriği sisteme satarak gelir elde edebiliyor.

Örneğin 1 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik tüketen bir kişi ya da işletme, aynı miktardaki elektriği sisteme vererek satışa konu edebiliyor. Bu örnekten hareketle 1 milyon kWh’ı aşan üretimler ise Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’na (YEKDEM) “bedelsiz katkı” olarak yansıtılıyor. Böylece, güneşten ucuz elektrik üretiminin yarattığı maliyet düşüşü, faturalara yansıtılıyor. Düzenlemeyle belediyeler, sanayi bölgeleri, çiftçiler, turizmciler ve düz vatandaşlar, elektrik üreticisi haline gelebiliyor.

Lisanssız elektrik üretimine yönelik son verileri değerlendiren EPDK Başkanı Yılmaz, düzenleme çıktığında “Kimse güneşten elektrik üretmeyecek” şeklinde eleştiriler olduğunu söyleyerek, “Yaptığımız düzenleme ile lisanssız elektrik üretmek için sadece 8 ayda 16 bin MW’ye yakın başvuru geldi.

6 bin 700 MW’lık kapasite tahsis ettik. Bu sahada 5.7 milyar dolarlık yatırım anlamına geliyor. Lisanssız üretilen elektrik miktarı arttıkça bütün tüketicilerimizin faturalarında da düşüş seyri devam edecek” dedi.

Tüm lisanssız gücün %75’i

8 ay gibi bir sürede, şimdiye kadar yapılan tüm lisanssız tesislerden daha fazla güçte başvuru alındığını ifade eden Mustafa Yılmaz, “Halen faal olan lisanssız tesislerin gücünün yüzde 75’ini karşılayan çağrı mektubu verildi. Artık kısa yoldan kâr etme peşinde olanlar değil, gerçek tüketiciler lisanssız elektrik üretiyor ve sisteme katkı sağlıyor. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarında sahip olduğumuz potansiyel, yatırımcı iştahı ve istihdam kapasitesi dünyada eşine az rastlanır nitelikte. Kamu özel sektör işbirliğinde kısa süre içerisinde ülkemizi bir enerji ticaret merkezi yapacağız” diye konuştu.