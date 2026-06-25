Elazığ'daki dev arıcılık projesinde imzalar atıldı: Tam 200 tanesi birden üreticilere teslim edildi
25.06.2026 - 12:50Güncellenme Tarihi:
Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentin yüksek ballı bitki florasına sahip ilçesi Sivrice’de arıcılık sektörünün lojistik gücünü artırmak için düğmeye bastı. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün tam desteğiyle yürütülen "Elazığ İli ve İlçeleri Arıcılığı Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında, belirlenen 20 arı yetiştiricisine toplam 200 adet modern kovan törenle teslim edildi. Bölgedeki bal üretim rekoltesini uçurması beklenen proje, üreticilerin ekonomik gelir kapılarını sonuna kadar aralayacak.
Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Elazığ İli ve İlçeleri Arıcılığı Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında, Sivrice ilçesinde kovan dağıtım programı gerçekleştirildi.
İl Tarım Müdürlüğü proje ekipleri ile arı yetiştiricilerinin katılımıyla düzenlenen programda, proje kapsamında 20 arı yetiştiricisine toplam 200 adet kovan teslim edildi.
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Projenin, bölgedeki arıcılık sektörünün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlaması ve üreticilerin ekonomik gelirlerinin artırılmasına destek olması bekleniyor.