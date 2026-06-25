Elazığ'daki dev arıcılık projesinde imzalar atıldı: Tam 200 tanesi birden üreticilere teslim edildi

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Elazığ İli ve İlçeleri Arıcılığı Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında, Sivrice ilçesinde kovan dağıtım programı gerçekleştirildi.

İl Tarım Müdürlüğü proje ekipleri ile arı yetiştiricilerinin katılımıyla düzenlenen programda, proje kapsamında 20 arı yetiştiricisine toplam 200 adet kovan teslim edildi.

Projenin, bölgedeki arıcılık sektörünün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlaması ve üreticilerin ekonomik gelirlerinin artırılmasına destek olması bekleniyor.