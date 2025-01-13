GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Elazığ'da yıkamayı unuttukları mevtayı mezardan çıkarıp gassale götürdüler!

Elazığ'da yıkamayı unuttukları mevtayı mezardan çıkarıp gassale götürdüler!

Elazığ'da öldükten sonra yıkanması unutulan bir mevta, mezardan son anda çıkartılıp yıkatıldıktan sonra defnedildi.

13.01.2025 - 11:05 | | İHA
Elazığ'da yıkamayı unuttukları mevtayı mezardan çıkarıp gassale götürdüler!

Olay önceki gün meydana geldi. Solunum sıkıntısı nedeni ile hayatını kaybeden 74 yaşındaki A.A. isimli bir vatandaş, defnedilmek üzere havayolu ile Elazığ'a getirildi.

Elazığda yıkamayı unuttukları mevtayı mezardan çıkarıp gassale götürdüler

MEZARA KONULUNCA YAKINLARI HATIRLADI

Burada cenaze namazının kılınmasının ardından A.A.'nın cansız bedeni mezarlığa götürüldü. Tabuttan alınan cenaze, mezara konulduğu sırada yakınları A.A.'nın cenazesinin yıkanmadığını belirtti. Bunun üzerine tekrar tabuta alınan A.A.'nın bedeni gassal tarafından gasilhanede yıkanıp aileye teslim edildi. Yıkama işleminin ardından A.A.'nın naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi.

GÜNCEL HABERLER

Melikgazi'de yatay mimariye destek

Melikgazi'de yatay mimariye destek

Bakan Şimşek yatırımcılarla buluşmak için Londra'ya gidecek

Bakan Şimşek yatırımcılarla buluşmak için Londra'ya gidecek

Ankara'da hayvan hakları derneğine ait hamile keçiler kaçırıldı 2'si kesilmiş halde bulundu

Ankara'da hayvan hakları derneğine ait hamile keçiler kaçırıldı 2'si kesilmiş halde bulundu