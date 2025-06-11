Elazığ'da tarihi yapılar fotoğrafları süsledi

Bu yapılar, ilçenin zengin kültürel mirasını gözler önüne seriyor.

Elazığ'ın Palu ilçesi, yaz mevsiminin gelişiyle birlikte tarihi yapılarıyla dikkat çekiyor. İlçede yer alan Palu Kalesi, tarihi köprü, cami ve kiliseler, günün farklı saatlerinde fotoğraf karelerine yansıyan görüntüleriyle ön plana çıkıyor.

Tarihi geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan ve toplamda 33 adet tescilli kültür varlığı bulunan yapılar arasında başta Ulu Cami, Küçük Cami, Alacalı Mescit, Çarşıbaşı Hamamı ve Surp Lusavoriç Kilisesi gibi önemli eserler yer alan Palu, doğal yapısıyla iç içe konumlanan bu yapılar sayesinde belgesel ve fotoğrafçılık açısından da ilgi görüyor.

Fotoğraflara yansıyan karelerde Palu Kalesi'nin yamaçlardaki tarihi mekanlar, köprünün kemerli yapısı, cami ve kiliselerin korunmuş mimari detayları dikkat çekiyor.