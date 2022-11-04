Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası: 3 ölü

Olay, akşam saatlerinde Sürsürü Mahallesi İmamefendi Bulvarında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İki grup arasında aralarındaki arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. 3 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Burak Tutak ve Mahmut Demirin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Mehmet Kayar ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 1'i olayın şüphelisi 3 kişiyi emniyete götürdü. 3 kişinin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.