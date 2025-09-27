GAZETE VATAN ANA SAYFA
Elazığ'da mahalle arasında görüntülendi! Türkiye'de neredeyse hiç rastlanmıyor

27.09.2025 - 17:08

Kaynak: İHA

Elazığ’da Literatürdeki adı ‘Thomisidae’ olan ‘Sarı Yengeç Örümceği’ görenleri şaşırttı.

Türkiye’de çok nadir olarak görülen ‘sarı yengeç örümceği’, Elazığ’ın Abdullahpaşa Mahallesi’nde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Genellikle aynı renkteki çiçeklerde kamufle olarak avlandığı için bölgede yaşadığına dair kanıt bulunmayan sarı yengeç örümceği, küçük olmasına rağmen çok iyi bir avcı olarak biliniyor. Çiçeğin rengini alarak kamufle olan örümcek, tüm yaşamını yerleştiği çiçeğin üzerinde geçirerek bitkilere gelen böceklerle besleniyor.

