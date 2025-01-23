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Elazığ'da maden ocağında patlama! 2 işçi göçükte kaldı

23.01.2025 - 17:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Elazığ'da maden ocağında patlama! 2 işçi göçükte kaldı

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 işçi göçükte kaldı. İşçilerin göçükten çıkartılması için çalışma başlatıldı.

Alacakaya ilçesindeki bir maden ocağında akşam saatlerinde 2 işçinin üzerine taş düştü.

Olayda Metin Ş. (45), ayağından yaralandı, diğeri ise yara almadan kurtuldu. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığda maden ocağında patlama 2 işçi göçükte kaldı

Metin Ş., ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Metin Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Elazığ'da maden ocağında patlama! 2 işçi göçükte kaldı
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Elazığ'da maden ocağında patlama! 2 işçi göçükte kaldı