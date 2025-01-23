Elazığ'da maden ocağında patlama! 2 işçi göçükte kaldı
23.01.2025 - 17:03Güncellenme Tarihi:
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 işçi göçükte kaldı. İşçilerin göçükten çıkartılması için çalışma başlatıldı.
Alacakaya ilçesindeki bir maden ocağında akşam saatlerinde 2 işçinin üzerine taş düştü.
Olayda Metin Ş. (45), ayağından yaralandı, diğeri ise yara almadan kurtuldu. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Metin Ş., ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Metin Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.