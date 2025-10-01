Elazığ’da dilenci operasyonu! 3 saatte topladığı parayı aya vurunca rakam dudak uçuklatıyor

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgelerde tespit edilen dilenciler tek tek yakalandı.

Zabıta kontrol noktasına getirilen dilenciler arandı. Yapılan aramalarda, bir dilencinin üzerinden 3 saat içinde topladığı bin 950 TL çıktı. Ekipler, paraya el koyarken dilenciye Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem uyguladı.