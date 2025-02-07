Elazığ'da annelere yangın söndürme eğitimi verildi

Elazığ Belediyesi ile Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi işbirliğiyle "Bilinçli Anneler Bilinçli Yarınlar" projesi hayata geçirildi.

"Yangın kader değildir" sloganıyla yangınlara müdahale için annelerin hedef kitle olarak belirlendiği projede, teorik ve uygulamalı eğitimlerle yangınlara karşı dirençli toplum oluşturulması hedefleniyor.

Kursa katılan 70 anneye alanında uzman itfaiyecilerin verdiği eğitimlerde, yangın öncesi alınacak tedbirler, yangın anında yapılması gerekenler, panik ve kriz yönetimi gibi konular anlatılıyor.

"ANNELERİN BİLİNÇLENMESİ, TOPLUMUN BİLİNÇLENMESİ ANLAMINA GELİYOR"

Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi Başkanı Erhan Eğit, AA muhabirine, annelerin yangınlara karşı bilinçlenmesi için hummalı çalışma içerisine girdiklerini söyledi.

Son günlerde ev yangınlarında büyük artış yaşandığını, bunu önlemek için bu tür çalışmaların çoğalması gerektiğini ifade eden Eğit, "Yangınlar konusunda annelerimizi bilinçlendirmek istedik. Annelerin bilinçlenmesi, toplumun bilinçlenmesi anlamına geliyor." dedi.

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Annelere gerekli bütün bilgileri aktardıklarını anlatan Eğit, şimdiye kadar 70 anneye eğitim verdiklerini, hedeflerinin tüm annelere eğitim vermek olduğunu dile getirdi.

"EĞİTİMDE BİLDİĞİMİZİ ZANNETTİĞİMİZ EKSİKLERİMİZ OLDUĞUNU FARK ETTİK"

Eğitime katılan iki çocuk annesi Esra Aras (49), aldıkları eğitimin kendileri için son derece önemli olduğuna işaret ederek, "Çok güzel bir eğitim oldu. Eğitimde bildiğimizi zannettiğimiz eksiklerimiz olduğunu fark ettik. Uzman itfaiye personelimiz anlatınca daha iyi kavradık." diye konuştu.

Yangının hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Aras, şöyle konuştu:

"Yangının olmaması için almamız gereken tedbirleri dikkatlice dinledik. Özellikle elektrik prizlerine fazla yüklenmemiz, kızaran yağa asla suyla müdahale etmememiz gerekiyor. Yangının oksijenle bağını kesmemiz gerektiğini öğrendik. Nefes almamız için bulunduğumuz ortamdan yere çökerek çıkmamız gerektiğini de öğrendik. Yangına dair bütün detayları aldık ve çok mutlu olduk. Biz de bu bilgileri çevremize öğreteceğiz."

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Üç çocuk annesi Meryem Can (47) da eğitimin kendileri için faydalı olduğunu, herkesin bu eğitimlerden yararlanması gerektiğini kaydetti.

Neslihan Karlıdağ (52) ise üç çocuk annesi olduğunu, güzel ve verimli geçen eğitimi çok önemsediğini dile getirdi.