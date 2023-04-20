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Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da Riçhter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ'ın yanı sıra Diyarbakır ve ilçelerinden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

20.04.2023 - 01:50 |
Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 01.44'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

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