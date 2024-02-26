Elazığ Alacakaya maden ocağında ölü var mı? Son dakika: Alacakaya Maden Ocağı'nda kaza haberi!
Elazığ'da bulunan Alacakaya Maden Ocağı'nda göçük meydana geldi. Son dakika Elazığ maden ocağı kazası olarak ajanslara düşen haberde 3 işçinin göçük altında kaldığı haberi geldi. Peki Elazığ Alacakaya Maden Ocağı'nda son durum nedir? İşte detaylar...
26.02.2024 - 11:14 |
Alacakaya Maden kazası: Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde yer alan maden ocağında göçük meydana geldi. 26 Şubat 2024 Pazartesi günü meydana gelen Alacakaya maden kazasında 3 işçinin göçük altında kaldığı haberi geldi. İşte Elazığ Alacakaya maden kazası detayları...
ELAZIĞ MADEN OCAĞI SON DURUM NEDİR?
26 Şubat günü Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde maden kazası gerçekleşti. İlk belirlemelere göre 3 işçinin toprak altında olduğu biliniyor.
AFAD EKİPLERİ OLAY YERİNDE
Bugün sabah saatlerinde Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde yer alan maden ocağında meydana gelen göçük sonrası 3 işçinin akıbeti merak ediliyor. Bilgiler geldiğinde haberimiz güncellenecektir.