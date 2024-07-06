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El yapımı patlayıcı ile dükkanlardan haraç alan 6 kişi yakalandı

İzmir’de parça tesirli el yapımı patlayıcı (EYP) ile iş yerlerine baskı ve tehdit uygulayarak kazanç sağlamaya çalışan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

06.07.2024 - 12:01 | | İHA
El yapımı patlayıcı ile dükkanlardan haraç alan 6 kişi yakalandı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği ve Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş-Tem Büro ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, şüphe üzerine bir araç durduruldu. Ekipler, durdurdukları araç içerisinde yaptıkları aramada, parça tesirli el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi.

Olayla ilgili geniş çaplı başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin patlayıcı ile vatandaşları korkutup, iş yerlerine tehdit ve baskı uygulayarak kazanç sağladıkları tespit edildi.

Öte yandan, olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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