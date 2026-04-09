EKYS sonuçları erişim sayfası: ÖSYM EKYS sonuç sorgulama nasıl yapılır? EKYS ekranına nasıl ulaşılır?

Haberin Devamı

EKYS ekranına ulaşmak isteyenler, sonuçların erişime açılmasının ardından internette araştırmalarına başladı. 2026 EKYS sınav sonuçlarının ÖSYM sayfasında yayınlanması sonrası adaylar da ekran başına geçti. 15 Mart'ta düzenlenen sınavın sonuçları 9 Nisan'da belli oldu.

Sınavdan geçerli puan alan adayların mülakat süreçleri kısa süre içerisinde başlayacak. Peki EKYS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte EKYS ekranı...

EKYS EKRANI! İŞTE SINAV SONUÇ SAYFASI

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın sonuçları 9 Nisan 2026 Perşembe günü açıklandı.

Sınav sonuçları, ÖSYM tarafından yalnızca resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olup, adaylara ayrıca posta yoluyla sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, sonuçlarına “sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilecek. Açıklanan sonuç ekranında ise adayların doğru ve yanlış cevap sayıları ile birlikte elde ettikleri sınav puanı bilgisi yer alacak.

EKYS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN