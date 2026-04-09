EKYS sonuçları erişim sayfası: ÖSYM EKYS sonuç sorgulama nasıl yapılır? EKYS ekranına nasıl ulaşılır?
Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınav sonuçları erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında yönetici olmak isteyenlerin 15 Mart'ta girdiği EKYS sınavının sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin düzenlediği sınava girenler sonuçları öğrenmek için EKYS ekranına ulaşmak istiyor. Peki EKYS sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
EKYS ekranına ulaşmak isteyenler, sonuçların erişime açılmasının ardından internette araştırmalarına başladı. 2026 EKYS sınav sonuçlarının ÖSYM sayfasında yayınlanması sonrası adaylar da ekran başına geçti. 15 Mart'ta düzenlenen sınavın sonuçları 9 Nisan'da belli oldu.
Sınavdan geçerli puan alan adayların mülakat süreçleri kısa süre içerisinde başlayacak. Peki EKYS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte EKYS ekranı...
Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın sonuçları 9 Nisan 2026 Perşembe günü açıklandı.
Sınav sonuçları, ÖSYM tarafından yalnızca resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olup, adaylara ayrıca posta yoluyla sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, sonuçlarına “sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilecek. Açıklanan sonuç ekranında ise adayların doğru ve yanlış cevap sayıları ile birlikte elde ettikleri sınav puanı bilgisi yer alacak.