Ekşi Sözlük kapandı mı, Ekşi Sözlük'e erişim engeli mi geldi? Ekşi Sözlük açılmıyor, ne yapmalıyım?

Ekşi Sözlük'e erişim engeli mi geldi, Ekşi Sözlük kapandı mı? Platforma giriş sağlayamayan kullanıcılar araştırma yapmaya başladı. Sözlük hakkında mahkemeden karar çıktı.

EKŞİ SÖZLÜK KAPANDI MI?

6 Şubat Kahramanmaraş depremleriyle ilgili paylaşıma gelen şikayet başvurusunu değerlendiren mahkeme, 25 Şubat tarihinde sözlüğe erişim engeli kararı aldı.

Karar yapılan itiraz önce kabul edilmiş ve platform hakkındaki engel kaldırılmıştı. Ancak hemen akabinde sözlükle ilgili ikinci erişim engeli kararı alınca Ekşi Sözlük açılmadan kapanmış oldu.

Kapama kararları sonrası sözlük öne "http://eksisozluk2023.com" adresine taşındı. Bu adres ise 25 Mayıs'ta kapatıldı. Ardından "http://eksisozluk2193.com" adresine taşınana sözlükle ilgili 14 Aralık Perşembe günü mahkemeden son erişime engel kararı çıktı.

Yani "http://eksisozluk2193.com" adresini kullanan Ekşi Sözlük hakkında erişim engeli kararı çıktı. Karar nedeniyle platforma giriş sağlanamıyor.