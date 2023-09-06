Ekrem İmamoğlu için Tanju Özcan'dan çarpıcı açıklamalar: Destek gelmezse kazanamaz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında siyaset gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tanju Özcan, açıklamalarında; CHP'den ihraç sürecine, CHP'deki genel başkanlık yarışına ve yaklaşan yerel seçimlere ilişkin mesajlar verdi. Öte yandan Özcan, CHP'ye geri dönmek için hukuki yollara başvurduğunu söyleyerek Kılıçdaroğlu karşısında genel başkanlığa aday olmak istediğini de açıkladı.

Özcan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"KILIÇDAROĞLU'NUN ARKASINDA HANGİ GÜÇLERİN OLDUĞU BELİRSİZ"

Her doğru her yerde söylenmeli siyasetçi açısından. Ben dedim ki tek başıma kalsam da bunun sonucunda koltuğumu kaybetsem de, başıma bir şey gelse de. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasında hangi güçlerin olduğu belirsiz. Başka şeyler de gelebilir insanın başına. Bu yola çıkarken bunları da düşündüm. Şimdi Sayın Muharrem İnce'nin başına ne geldi? Muharrem Bey bunu 'FETÖ'cüler yaptı, CHP'liler yaydı' diyor. Yayan kişinin yapan kişiden haberi olur. Siz bir şey yayacaksanız onu kimin yaptığını bilirsiniz. FETÖ'cü danışmanın var dedim. Bunlardan dolayı bana dava açmadı. Başka paylaştığım bir video yüzünden daha açtı. Hangi FETÖ'cü danışmanım kardeşim demedi.

"CHP, PARTİ PROGRAMI DA TÜZÜĞÜ DE GÜNCELLEMELİ"

CHP tabanının önüne sandık koyun en az yüzde 80'i 'Kemal Bey değişsin' diyecektir, adım gibi eminim buna. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir fedakârlık yapması gerekiyor. 2012 yılında Kemal Bey partinin en demokratik tüzüğünü yaptı, sonra aynı Kılıçdaroğlu kalktı partinin en antidemokratik tüzüğünü yaptı. Değişim sadece genel başkan ile sınırlı kalmamalı. Parti programı da tüzüğü de güncellenmeli.

"ÖZGÜR ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU KARŞILIKLI OLURSA, KEMAL BEY KAZANIR"

Özgür Bey ile geçen gün konuştum. 'Özgür Bey gerçekten aday mısın?' dedim. 'Gerçekten adayım' dedi. Kemal Bey'den ne farkın olduğunu anlatman lazım dedim. Yıllardır birlikte yol yürüyorsun, en yakınında olanlardan birisi. 'Seni Kemal Bey'den ayıran ne?' dedim. 'Bu geniş bir konu fırsat olduğunda oturup konuşalım.' dedi. Eğer Özgür ve Kemal Bey karşılıklı olursa, Kemal Bey kazanır.

"İMAMOĞLU, İYİ PARTİ VE HDP'NİN DESTEĞİ İLE KAZANMIŞTI"

İmamoğlu neyin değişmesi gerektiğine karar veremedi. Benim Ekrem Bey ile özel bir dostluğum yok. İmamoğlu'na da gittim halk sizi umut olarak görüyor dedim. Siz benim babamın oğlu değilsiniz. Ben yürüyüş yapacağım dedim, çok fazla bir yorum yapmadı. Daha sonra geri adım attığını gördüm. Bir açıklama yapmadığı için her gün kamuoyu desteği eridi. İstanbul'da kazanma şansı olmadığını görüyorum. İYİ Parti ve HDP'nin desteği ile kazanmıştı. Birinin bile desteği olmasa kazanamaz.

"6'LI MASA YANLIŞTI"

Keşke kazansaydı da beni atsaydı. Ben o zaman dava bile açmazdım. Masa yanlış mıydı? Yanlıştı. Siz Davutoğlu'nu alarak karşı mahalleden oy alabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Sayın Babacan ve Sayın Davutoğlu bize eksi oy olarak geri döndüler.