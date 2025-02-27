Ekrem İmamoğlu hakkındaki bilirkişi iddianamesi kabul edildi
27.02.2025 - 15:55Güncellenme Tarihi:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edilen 'Bilirkişi' iddianamesi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İmamoğlu, 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki bilirkişi soruşturmasında iddianame kabul edildi. Söz konusu iddianamede İmamoğlu hakkında yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi. İddianameyi kabul eden mahkeme, 12 Haziran’da duruşma günü verdi.