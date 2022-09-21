Ekrem İmamoğlu dava ne zaman, bugün mü? Ekrem İmamoğlu neden yargılanıyor?

Ekrem İmamoğlu neden yargılanıyor, Ekrem İmamoğlu’nun davası ne zaman? Sorusu, son zamanlarda gündeme gelen haberlerin ardından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 2019 Seçimlerinin arından “ahmak” diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava tarihi merak ediliyor. Peki, Ekrem İmamoğlu davası ne zaman? Ekrem İmamoğlu davası bugün mü?

EKREM İMAMOĞLU DAVASI NE ZAMAN?

Ekrem İmamoğlu’nun davası bugün gerçekleşecek.

EKREM İMAMOĞLU NEDEN YARGILANIYOR?

Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istendi.