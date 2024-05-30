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Ekonomik güven endeksi belli oldu

Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 99,0 iken, Mayıs ayında %0,8 oranında azalarak 98,2 değerini aldı.

30.05.2024 - 10:10 |
Ekonomik güven endeksi belli oldu

Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi %0,1 oranında artarak 80,51 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,1 oranında azalarak 102,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %3,3 oranında azalarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,3 oranında azalarak 88,3 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi belli oldu

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