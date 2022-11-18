Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında tahliye kararı verildi

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, 7 Kasım günü katıldığı bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde konuşmuştu. Kolivar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan gözaltına alınmıştı. Kolivar, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kolivar hakkında avukatlarının tutukluluğa karşı yaptığı itirazın değerlendirilmesinin ardından tahliye kararı verildi.