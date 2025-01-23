'Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında' demişti... Sektörün tekelinden şikâyetçiyim!

Ünlü tiyatrocu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı. “Tanık olarak çağrıldım. Çok bildiğim bir konu değil ama elimden geleni söylemeye çalışacağım. Benim açıklamam tiyatroyla ilgiliydi. Daha sonra sosyal medyada çok davet aldım. Ayşe Barım ile kişisel bir problemim yok. O yüzden konuşmak istemedim. Sadece oradan düşüncemi ifade ettim. Sektörle alakalı menajerlerin hem cast direktörlüğü hem de yapımcılık yapmasına karşıyım. Bu polemikler olmadan çok öncede söylemiştim. Genel bir ifadeydi.” Saban sektörün tekelinden şikâyetçi olduğunu vurgulayarak sözlerini sürdürdü:

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Nedim Saban sosyal medya hesabında tekelleşme iddiaları için yaptığı “Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım’ın ağzında” açıklaması sonrası ifadeye çağrıldı.

Mağduriyet yaşamadım

“Yılda yaklaşık 150 öğrenci ile çalışıyorum. Hiçbiri iş bulamıyor. Sektörün bu tekelinden şikâyetçiyim. Ayşe Barım 50’ye yakın oyuncuyu bünyesinde barındırıyorsa bu onun başarısıdır. Yeter ki tekele çevirmesin.”

Nedim Saban, “Siz hiç mağduriyet yaşadınız mı?” sorusuna “Yok yaşamadım. Dizi oyunculuğu uzun süredir yapmıyorum ama arkadaşlarımdan duyuyorum. Birkaç menajer, cast direktörü ile çalışmazlarsa başarısız olacaklarını düşünüyorlar. Ben de çalışarak bunu yıkabileceklerini söylüyorum. ‘Her şey birkaç kişi etrafında dönüyor’ diyorlar. En azından bu inancı yıkmamız gerekiyor” diye cevap verdi.

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'ONUN LAFI ÜZERİNDEN LAF SÖYLEYENLERE DE BAKIN'

Gülçin Santırcıoğlu, sektördeki tekelleşmenin hedefinde olan Ayşe Barım hakkında açıklama yaptı.

Oyuncu, “Tekelleşme yok mu? Elbette var. Ayşe Barım dışında bir menajerle çalışmak kafadan ikinci lig oyuncusu olmakla eş değer bilinir. Kendi hâlinde bir menajer havasında olan ve 14 yıl çalıştığım hemcinsimden bile gördüğüm mobbingi kendime ancak son yıllarda itiraf edebildim. Gaza geleceksiniz sadece Ayşe Barım üzerinden değil onun lafının üzerine laf söyleyemeyenlere de bakın” dedi