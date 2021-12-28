GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemEkmeğin içinden çıkan şey şok etti! 'Para verelim bu olayı kapat'
HaberlerGündem Haberleri Ekmeğin içinden çıkan şey şok etti! 'Para verelim bu olayı kapat'
ABONE OL

Ekmeğin içinden çıkan şey şok etti! 'Para verelim bu olayı kapat'

Denizli’de bakkaldan aldığı ekmeği yemek için böldüğü sırada içinden 2 santimetre uzunluğunda vida çıktığını gören vatandaş, büyük bir şok yaşadı. Ulaştığı fırın yetkilisinden aldığı cevapla şaşkınlığı daha da artan vatandaş, derdini anlatabilmek için ekmeği saklamaya başladı.

28.12.2021 - 11:56 | | Atilla Özer - Eren Elyesa Polat, (İHA)
Ekmeğin içinden çıkan şey şok etti! 'Para verelim bu olayı kapat'

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Bilal Türkaslan, evinin yakınlardaki bir bakkaldan ekmek satın aldı. Akşam yemeği için ailesiyle birlikte sofraya oturan Türkaslan, son lokmalarını tüketmek üzereyken böldüğü ekmeğin içinden çıkan yaklaşık 2 santimetre uzunluğundaki vidayı görünce, neye uğradığını şaşırdı. Vidayı yutmaktan son anda kurtulan Türkaslan, eline ekmeği alarak doğruca bakkala koştu.

"UĞRAŞACAK VAKTİM YOK"

Bakkaldan ekmeği dağıtan firmayı öğrenen Bilal Türkaslan, insan sağlığı açısından daha dikkatli olmaları için durumu firma yetkilerine anlatmak istedi. Firma yetkilisinden aldığı "Uğraşacak vaktim yok" cevabı üzerine yaşadığı şok ikiye katlanan Türkaslan, konuya dikkat çekebilmek için hem gerekli mercilere başvurdu hem de derdini daha iyi anlatabilmek için ekmeği saklamaya başladı.

Ekmeğin içinden çıkan şey şok etti Para verelim bu olayı kapat

Sağlığına zarar gelmediği için şükrettiğini ifade eden Bilal Türkaslan, hatayı yapan firmanın 11 şubesi olan Denizli'nin en büyük ekmek üreticilerinden birisi olduğunu söyledi. Firmanın konuya sorumsuz bir şekilde yaklaşmasının kendisini daha da üzdüğünü savunan Türkaslan, “Ekmeğimi alıp geldikten sonra akşam yemeği için sofraya oturdum.

Ekmeğin içinden vida çıktı. Ardından bakkala gittim ve ekmeği gösterdim. Bakkalda durumu onayladı ve kimden aldığını öğrendim. Denizli’de 11 tane şubesi olan ekmek firması çıktı. Müdürün telefonunu aldım ve aradım durumu anlattım. Oda 'Uğraşamam' dedi. Ardından 'Durumunun ciddiyetinin farkında değilsin herhalde dedim' ben, 5 dakika sonra bana geri dönerek fırının sahibiyle yanıma geleceğini söyledi” dedi.

Ekmeğin içinden çıkan şey şok etti Para verelim bu olayı kapat

“PARA VERELİM VE BU OLAYI KAPAT DEDİ”

Firma yetkililerinin kendilerini şikayet etmemesi için para teklifi ettiğini iddia eden Bilal Türkaslan, parayı kendisine değil okul çocuklarına harcanmasını teklif ettiğini ancak bu teklifinin kabul etmediklerini söyledi, Türkaslan, “Bana '2 yıllık ekmeğini alıp, 3 ile 5 bin para verelim ve bu olayı kapat' dedi. Ben de 'Bu saatten sonra sizin ekmeğiniz benim kursağıma girmez' dedim. Onlara gariban mahallesinde oturduğumu ve 2 tane okul olduğunu söyledim. Kış günü ayağında ayakkabısı olmayan, sırtında ceketi olmayan çocukların ihtiyaçlarını karşılamalarını istedim” diye konuştu.

 

    GÜNCEL HABERLER

    BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve ‎Özlem Türeci Alman şehrinin kaderini değiştirdiler! Matbaanın icadından sonra...

    BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve ‎Özlem Türeci Alman şehrinin kaderini değiştirdiler! Matbaanın icadından sonra...

    TURKOVAC aşısı ile ilgili yeni gelişme! Randevu sistemi açılıyor

    TURKOVAC aşısı ile ilgili yeni gelişme! Randevu sistemi açılıyor

    İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyon başladı

    İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyon başladı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TURKOVAC aşısı ile ilgili yeni gelişme! Randevu sistemi açılıyor

    TURKOVAC aşısı ile ilgili yeni gelişme! Randevu sistemi açılıyor

    Sıradaki Haber
    Emekliye zam ne kadar? Emekliye zam ne zaman belli olacak, SSK emekli zammı 2022 oranı?

    Emekliye zam ne kadar? Emekliye zam ne zaman belli olacak, SSK emekli zammı 2022 oranı?

    Sıradaki Haber
    Dolar, euro, altın, faiz, enflasyon... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

    Dolar, euro, altın, faiz, enflasyon... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

    Sıradaki Haber
    Türk dondurma kralına arkadaşlarından dev veda! Filmleri aratmayan hayat hikayesi...

    Türk dondurma kralına arkadaşlarından dev veda! Filmleri aratmayan hayat hikayesi...

    Sıradaki Haber