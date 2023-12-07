Ekipleri şoke eden olay! Evden 45 ton çöp çıktı

Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'nde anne ile oğlunun oturduğu evden kokular gelmesi üzerine komşuları, Odunpazarı Belediyesi'ne şikayette bulundu. Belediye ekipleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile polis ekipleri eşliğinde adrese gitti.

Anne ile oğlunun evde çöp biriktirdiği belirlendi. Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ev temizlik çalışması yaptı. Çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet ve kağıtlardan oluşan 45 ton çöp, kamyonlara dolduruldu.

Belediye yetkilileri, Odunpazarı ilçesinde bu tür çöp evlere müsaade etmeyeceklerini, söz konusu adresleri temizleyeceklerini getireceklerini belirtti.