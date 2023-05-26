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Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor! Emsal karar verildi

İzmir Menemen Sulh Ceza Hakimliği, alkol kontrolünde yasal sınırı 0.01 promille aşınca ehliyetini el konulup, 5 bin 96 lira idari para cezası kesilen otomobil sürücüsü Hazal K.'nin (32) itirazını haklı buldu. Hakimlik kararında, 0.01 promil gibi eser miktardaki rakam ile kabahat uygulanmasının orantılı olmayacağı vicdani kanısına varıp, Hazal K.'nin itirazında haklı olduğuna hükmetti.

26.05.2023 - 10:56 | | DHA
Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor! Emsal karar verildi

Olay, 25 Nisan'da meydana geldi. Hazal K., Menemen'de otomobiliyle trafik çevirmesine girdi. Polis ekiplerince, alkolmetre cihazıyla yapılan ölçümde Hazal K., 0.51 promil alkollü çıktı. Yasal sınırı aştığı gerekçesiyle sürücüye 5 bin 96 lira idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine de el konuldu.

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Bunun üzerine Hazal K., avukatı Oğuzhan Bizkevelci aracılığıyla durumu yargıya taşıdı. Dosyayı görüşen Menemen Sulh Ceza Hakimliği, yapılan alkol testinde sürücünün yasal miktar olan 0.50 promili 0,01 promil olarak aştığını belirterek, kabahatin işlenip işlenmediği noktasında şüphe hasıl olduğunu ve bu şüpheden itiraz edenin yararlanmasının gerektiğine kanaat getirdi. Menemen Sulh Ceza Hakimliği, alkol kullandığı kabul edilse dahi 0.01 promil gibi eser miktardaki rakam ile kabahat uygulanmasının orantılı olmayacağı vicdani kanısına varıp, Hazal K.'nin itirazında haklı olduğuna hükmetti.

Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor Emsal karar verildi
'KARAR EMSAL NİTELİĞİNDE'

Bu nedenle hakimlik, düzenlenen para cezasının ve geçici sürücü belgesi geri alma tutanağının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verdi. Kararı değerlendiren sürücünün avukatı Oğuzhan Bizkevelci, "Bu kararın emsal niteliğinde olduğunu düşünüyoruz. Mahkeme, bu vermiş olduğu kararla, cihazın kontrollerinin düzenli yapılması halinde dahi hata payı olduğu için şüphe olduğunu ve ceza uygulanmasının orantısız olduğuna karar verdi. Cezanın en temel ilkesi olan şüpheden sanık yararlanır ilkesinin çok somut bir örneği olduğunu düşünüyoruz" dedi

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