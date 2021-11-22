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Ehliyete el konuluyor! Bunu yapan araba sahibine 6 bin 700 lira ceza var

Ehliyete el konuluyor. Trafikten 60 gün men ediliyor. Cezası 6 bin 700 lira. Ataşehir'de düğün konvoyunda "drift" yapan araç trafikten men edildi. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan sürücüye 6 bin 700 lira idari para cezası kesildi.

22.11.2021 - 11:00 |
Ehliyete el konuluyor! Bunu yapan araba sahibine 6 bin 700 lira ceza var

Ataşehir'de düğün konvoyunda "drift" yapan araç 60 gün trafikten men edildi, sürücüsüne de 6 bin 700 lira idari para cezası kesildi.

Yenisahra Mahallesi Yavuz Caddesi'nde düğün konvoyu sırasında bir sürücünün drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesine ilişkin İstanbul Emniyeti çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında düğün konvoyunda drift yapan ve görüntüleri sosyal medyaya da yansıyan sürücünün C.Y.S. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü C.Y.S'ye trafik kanunun ilgili maddesi uyarınca drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmekten 6 bin 700 lira idari para cezası kesildi.

Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken, aracı da trafikten 60 gün süreyle men edildi.

Ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

 

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