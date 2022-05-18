Ehliyet ve kimlikte yeni dönem! Resmen başladı, tamamen değişti, 5 yıl detayı...

Eski tip ehliyet sahibi olan milyonlarca kişi yeni ehliyete geçmek için sıraya girmeye başladı. 1 Ocak 2016 tarihinden önce ehliyet alanların yeni sürücü belgesine geçmesi gerekiyor. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı da vatandaşların ehliyetlerini yenilemeleri konusunda uyarılarda bulundu. Ehliyetini gerekli süre içerisinde yenilemeyenler hakkında ise idari para cezası yaptırımı uygulanacak.

SON TARİH YAKLAŞIYOR

1 Ocak 2016 tarihinden önce ehliyet alan eski tip sürücü belgesi sahipleri için son tarih yaklaşıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Aralık 2022'ye kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak, değerli kağıt bedeli 13 ve vakıf payı bedeli 2 TL olmak üzere toplam 15 TL ödeme yaparak sürücü belgesini yenileyebiliyor. Kanuni süre içerisinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyen kişilerin sürücü belgeleri geçerliliğini yitiyor.

PARA CEZASI VAR

Eski ehliyetini yenilemeyen vatandaşlar hakkında cezai işlem uygulanacak. Buna göre; bu belgeler ile araç kullanan kişilere; kolluk kuvvetlerince Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereği 'Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak' fiilinden idari para cezası uygulanacak. 31 Aralık 2022 tarihinden sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuranlar 15 TL olan değiştirme ücretinden yararlanamayacak, 2023 yılı için belirlenen gerekli harçlar (sürücü belgesi harcı), değerli kağıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesine başvurabilecek.

YENİ EHLİYET İÇİN VATANDAŞLAR MESAJLA UYARILIYOR

Süre giderek daralırken Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden uyarılar geliyor. Uyarıda, "Ülkemizde 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenen, eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresi 31.12.2022 tarihi itibariyle sona erecektir. Eski tip sürücü belgesi sahibi vatandaşlarımızın belirtilen süre içerisinde http://randevu.nvi.gov.tr adresinden ya da Alo199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alarak, belgelerini yenilemek üzere Nüfus Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir." deniliyor.

DEĞİŞİM PARASI NE KADAR?

Randevuyu alanların 15 liralık değişim ücretini (değerli kağıt bedeli) başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, ‘ivd.gib.gov.tr’ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırması gerekiyor. Başvuruda gereken belgeler:

-Nüfus cüzdanı,

-Eski sürücü belgesi,

-15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz,

-Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ve ‘sürücü olur’ yazan ve aile hekiminden ücretsiz olarak alınan sürücü sağlık raporu.

EHLİYET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler 'Alo 199' çağrı merkezinden, mobil uygulamadan ya da 'nvi.gov.tr'den aldıkları randevu ile birlikte gerekli evrakları tamamlayarak, nüfus müdürlüklerine giderek başvurularını tamamlıyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılan sürücü belgeleri PTT'ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor. Başvuruda bulunan kişilerin sürücü belgeleri ellerine ulaşana kadar geçen süreçte nüfus müdürlüklerinden ya da e-devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile başvuru sahipleri araçlarını kullanabiliyor.

Sürücü belgesi yenileme işlemi başvurusunda bulunacakların eski tip sürücü belgelerini ibraz etmeleri gerekiyor. Ayrca 15 TL başvuru ücretini başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'https://ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırmaları, sağlık kuruluşlarına giderek 'sürücü olur' raporu almaları gerekiyor.

YENİ EHLİYET İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Sürücü belgesi yenileme işlemi başvurusunda bulunacak kişiler eski tip sürücü belgelerini başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.13 TL olan değerli kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf payı ile birlikte toplamda 15 TL olan başvuru ücretini, sürücü belgesini yenilemek isteyen kişiler başvurudan önce olan değerli kâğıt bedelini vergi dairesi müdürlüklerine, https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırması gerekmektedir. (Vakıf payı olan 2 TL vergi dairelerinden ve ya https://ivd.gib.gov.tr adresinden tahsil edilmemektedir)Sürücü belgesini yenilemek isteyen kişiler yetkili sağlık kuruluşlarına giderek sürücü olur raporu almalıdır. Alınan sağlık raporları 2 sene geçerli olup sürücü belgelerini yenilemek isteyenler bu raporları kullanabilirler. Yeni tip sürücü belgesi başvurusu yapılacak kişinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin bulunması gerekmektedir. Sistemde adresi bulunan kişiler teslim sürecinde yurt içinde verecekleri herhangi bir adrese sürücü belgelerinin teslimatını isteyebilirler. Yeni tip sürücü belgesi başvurusu yapacak kişiler son altı ay içerisinde biometrik fotoğraf çektirmiş olmalıdır.

NE ZAMAN TESLİM EDİLİYOR?

Yeni ehliyetiniz başvurunuzun ardından 1 hafta içinde adresinizde oluyor.Yeni ehliyetiniz size ulaşana kadar talep etmeniz halinde nüfus müdürlüğü tarafından ‘geçici sürücü belgesi’ veriliyor.

GEÇİCİ BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Geçici belgenin geçerlilik süresi ise 15 gün. Eğer araç kullanacaksanız geçici sürücü belgesini almayı unutmayın.

KAYIP VEYA ÇALINTI HALİNDE

Ehliyetini çaldıran ve kaybedenlerin yeni ehliyete başvurmadan önce en yakın trafik tescil şubesine başvuru yaparak kayıp veya çalıntı beyanı vermesi de gerekiyor. Böylece sisteme zayi kaydı işleniyor. Bu durumda ayrıca kayıp ilanı verilmesine de gerek kalmıyor. Yeni E sınıfı ehliyet 5 yıl geçerli. Diğerlerinde süre ise 10 yıl. Geçerliliğin sona ereceği tarih, çipli ehliyetin üzerinde ayrıca belirtiliyor. Süre dolunca yeni ehliyet için tekrar başvuruluyor.

EHLİYETTE YENİ DÖNEM!

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, motorlu taşıt sürücü kurslarından sertifika alanların ehliyet alım işlemlerinde zaman tasarrufu sağlayacak yeni bir uygulama başlatıldığı belirtildi.

Motorlu taşıt sürücü kurslarından yılda yaklaşık 3 milyon kişinin sertifika aldığı aktarılan açıklamada, sertifikaların, özel motorlu taşıt sürücü kursları tarafından düzenlenip, il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerince kontrol edildikten sonra imzalanarak kursiyerlere dağıtıldığı hatırlatıldı.

Kursiyerlerin, bu sertifikalar ile nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine giderek sertifikalarını ehliyete dönüştürdüğü anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV AŞ tarafından ortaklaşa yürütülen 'Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulama Hizmeti ve Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Doğrulama Hizmetinin e-Devlet Kapısı Entegrasyonu' projesiyle işlemler artık çok daha kolay olacak. Bugün başlayan proje sayesinde kağıt tasarrufu sağlanacak, imza için zaman kaybı yaşanmasının ve en önemlisi sahte sertifikalandırmanın önüne geçilmiş olacak."

Türkiye’de ehliyet sahibi kişi sayısı Nisan 2022 itibari ile 32 milyonu aştı. Sürücülerin yüzde 60’ı yeni tip sürücü belgesi taşıyor.

Yeni çipli kimlik kartları da 14 Mart 2016’dan itibaren kullanıma girdi. 84 milyonu aşan Türkiye nüfusunda bu karta sahip kişi sayısı 66 milyonu geçerken kullanım oranı yüzde 78’e ulaştı. Teknolojik yenilikler bununla da sınırlı değil. Vatandaşların yanlarında ehliyet bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldıran ve yeni tip sürücü belgelerinin çipli kimlik kartlarını yüklenmesini içeren ‘Hayat Kimliğinle Kolay’ projesi ise 21 Eylül 2020’de hayata geçti. Şu ana kadar 3.031.930 kişi ehliyetini çipli kimlik kartına yükletti. Bu işlem nüfus müdürlüklerinden ücretsiz yapılabiliyor.

ÇİPLİ KİMLİKLER KREDİ KARTI GİBİ KULLANILABİLECEK

Yeni kimlik kartlarının kullanım alanlarında genişlemeler meydana geliyor. Yeni kimlik kartları ehliyetle birlikte kullanılabiliyordu yani ehliyet yeni kimlik kartına entegre edilebiliyordu. Bu alanda yeni bir gelişme daha yaşanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı program sonrası yaptığı konuşmada yeni kimlik kartlarının artık kredi kartı gibi kullanılabileceğini duyurdu

Maliye Bakanlığı ile birlikte ortak bir çalışma yürüttüklerini belirten Soylu kimlik kartlarının kredi kartı gibi kullanılabilmesi için çalışmaların yüzde 80’inin tamamlandığını söyledi. Şu anda çalışmalar hala devam ediyor. Uygulama devreye alındığında artık vatandaşlar yeni kimlik kartlarını yalnızca nüfus cüzdanı gibi kullanmakla kullanmayacaklar aynı zamanda da hem alışveriş yapabilecekler hem de kredi işlemini gerçekleştirebilecekler; yine aynı zamanda birçok işlerinde para transferleri yapabilecekler.

Nüfus cüzdanlarının yenilenmesiyle ilgili verilen bir süre yok. Ancak yeni çipli kimlik kartının kullanım süresi 10 yıl. Sürenin ne zaman dolacağı da kimliğin üzerinde yazıyor. Geçerlilik süresinin bitiminde, kart sahibinin tekrar başvuru yaparak kartını yenilemesi gerekiyor. Nüfus cüzdanı yenileme işlemi de nüfus müdürlükleri üzerinden aynı aşamalarla yürütülüyor. 1-2 gün içinde yenisi elinizde oluyor. Kimlik yenilemek için 37.5 lira, çipli kimlik kaybedilmişse 75 lira ödeniyor.

İKİ İŞLEV TEK KART

Yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgilerin, çipli kimlik kartlarına entegre edilmesiyle vatandaşların, yanlarında ayrıca ehliyet bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Eski tip kimlik ve ehliyetlerde bu uygulama yapılamıyor. ‘İki işlev tek kart’ sistemi için hem ehliyetin hem de kimlik kartının çipli olması gerekiyor. Yine önce randevu alınıyor. Herhangi bir nüfus dairesine giderek başvuru yapılıyor. Ehliyetin nüfus cüzdanına entegrasyonu ücretsiz olarak 1 dakikada gerçekleştiriliyor. Kartınız 1 gün içinde evinize ulaştırılıyor. Bu uygulamayla ilgili bir süre sınırı bulunmuyor.