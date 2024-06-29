Ehliyet sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Ehliyet sınav sonucu sorgulama 2024

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları ehliyet sınav sonuçlarını araştırıyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ile esinav.meb.gov.tr üzerinden ehliyet sınav sonuçlarını kontrol edebiliyor. Peki, ehliyet sınav sonuçları nasıl bakılır, 40 doğru kaç puan yapar ve ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

EHLİYET SINAV SONUCU 2024

Ehliyet sınav sonuçlarını öğrenmek için, sınavın yapıldığı tarihten itibaren genellikle birkaç gün içinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesinden sonuçlar açıklanır. Adaylar, MEB'in e-sınav sonuç sorgulama sayfasına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Ayrıca, e-Devlet kapısı üzerinden de sınav sonuçlarına erişim sağlanabilir. Sonuçların açıklanma tarihine dair bilgi ise sınav kılavuzunda veya sınav öncesi verilen bilgilendirme belgelerinde bulunabilir

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NASIL BAKILIR?

Haftanın 7 (Yedi) Günü 81 İldeki e-Sınav salonlarında, randevulu sistemle gerçekleştirilen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav sonuçları, esinav.meb.gov.tr adresinden T.C. Kimlik no ile öğrenebilecek.

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Sınava katılan aday TC kimlik numarasını ve güvenlik kodunu yazdıktan sonra sonuç bilgisine ulaşabiliyor. 70 ve üzeri alan adaylar başarılı olarak kabul ediliyor. Yani 50 soru içerisinden 35 tanesini doğru yapanlar sınavı geçmiş oluyorlar. 35 doğrunun altında olanlar ise bir kez daha sınava girmek durumunda kalıyorlar.

Ehliyet sınavında her doğru cevap 2.5 puan olarak hesaplanır. Bu durumda, 40 doğru cevabı olan bir aday 40 x 2.5 = 100 puan alır. Yani 40 doğru, sınavda tam puan olan 100 puana denk gelir.

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