Ehliyet çetesi savcıya tosladı! Çete lideri sistemi böyle anlattı

2021 yılından, ehliyet sınavlarından kopya çekildiği, usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla emniyete çok sayıda ihbar yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak, ihbarlarda isimleri belirtilen şüphelilerin telefonlarını dinlemeye aldı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Adem S. liderliğindeki çeteye ulaşıldı. Çetenin, başta Ankara olmak üzere Türkiye genelinde birçok ilde yapılan ehliyet sınavlarına giren okuma yazma ve Türkçe bilmeyen özellikle Suriye uyruklu vatandaşlar ile bazı Türk vatandaşların kopya ile ehliyet almalarını sağladıkları tespit edildi. Savcılık, aralarında Suriye uyruklu kişilerinde bulunduğu 194 şüpheli hakkında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. İddianamede çete yöneticileri 17 kişi için 900 yıla kadar hapis cezası istenirken, çete üyeleri ve kopya ile ehliyet sahibi olan şüpheliler için de çeşitli sürelerde hapis cezası istendi. İddianame çetenin gerçekleştirdiği 154 kopya eylemi bütün detaylarıyla anlatıldı.

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MESLEK HALİNE GETİRMİŞLER

İddianamede çete liderinin Adem S. olduğu, örgüt yönetim kadrosunun kardeşleri, yakın akrabaları ve samimi arkadaşları olduğu belirtildi. İddianamede, şüphelilerin ailece bu şekilde haksız kazanç sağlayarak bu işi meslek haline getirdikleri, bu şekilde birçok suç kayıtlarının bulunduğu, birçok kez yakalanmalarına rağmen vazgeçmeyerek hâlâ suç işlemeye devam ettikleri anlatıldı. Şüpheli Ahmet S.’nin elde edilen yüksek kazanç nedeniyle de cezai müeyyideyi umursamadığı savunuldu. Çeten yöneticilerinden Suriye uyruklu Muhammed E.,’nin Ankara İl Göç İdaresi’nce düzenlenen izin belgesi ile Türkiye’de bulunduğu, halen Suriye vatandaşı olduğu, ehliyet sınavına girecek yabancı uyruklu adayları bulduğu, bu nedenle haksız kazanç sağladığı iddia edildi.

ÇETE LİDERİ SİSTEMİ ANLATTI

Çete lideri Adem S., alınan ifadesinde, kurdukları kopya sistemine ilişkin özetle şunları anlattı: “Suriye uyruklular, ehliyet sınavına gireceklerinde Muhammed E., aracılığıyla benim yanıma gelirlerdi. Telefon ve kulaklıkla düzenek oluşturup üzerlerine bu düzenekleri yerleştirdikten sonra, sınava giren şahsın takmış olduğu gizli kamera ile soruları telefonumdan görüp doğru cevabı işaretlemesini söylüyordum. Sınavlarda kullanılan kopya düzeneği; mikrofon, wi-fi cihazı, düğme görünümlü gizli kamera, kredi kartı görünümlü ses cihazı ve bu ses cihazına bağlı bluetooth kulaklıktan oluşmaktadır. Bazı sürücü kurslarından bana kurslardan sınavdan geçemeyeceklerini değerlendirdiği şahısları yönlendirdiği olmuştur.”

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