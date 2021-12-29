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Eğlence mekanında kavga çıktı! 3’ü kadın 4 yaralı

Eskişehir’de alkollü bir eğlence mekânında müşteriler arasında çıkan tartışmaya işletme sahibi de dâhil oldu. Yaşanan kavgada 4 kişi yaralandı.

29.12.2021 - 09:58 |
Eğlence mekanında kavga çıktı! 3’ü kadın 4 yaralı

Olay, İsmet İnönü 1 Caddesi üzerindeki alkollü bir eğlence mekânında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mekânda müşteri olarak oturan 4 kadın arasında öğrenilemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümemesi için işletme sahibi, kadınların oturduğu masaya giderek müdahale etti. Öfkeli grup bu sefer de işletme sahibiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavga sonucu işletme sahibi ve 3 kadın müşteri vücudunun farklı yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

Eğlence mekanında kavga çıktı 3’ü kadın 4 yaralı



Masada bulunan bardakların atılması ve darp sebebi ile yaralandığı öğrenilen 4 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerinin olayla ilgili incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

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