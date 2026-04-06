Eğitmensiz Yazılım Okulu 42 Türkiye İlk Mezunlarını Verdi

Türkiye’nin yazılım alanındaki nitelikli insan kaynağını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen 42 Türkiye Yazılım Okulları’nın mezuniyet töreni, Bilişim Vadisi Kocaeli kampüsünde yoğun katılımla gerçekleştirildi. 42 İstanbul ve 42 Kocaeli kampüslerinde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, düzenlenen törenle mezuniyetlerini kutladı.

Tamamen ücretsiz, eğitmensiz ve proje temelli eğitim modeliyle öne çıkan 42 Türkiye, öğrencilerini yalnızca teknik bilgiyle değil; problem çözme, ekip çalışması, öz disiplin ve üretim kültürüyle de geleceğe hazırlıyor. İlk mezuniyet töreni, bu modelin somut çıktılarının görünür hale geldiği önemli bir dönüm noktası oldu.

Program kapsamında mezunlara mezuniyet sertifikaları takdim edilirken, öğrencilerin geliştirdiği projeler ve eğitim modelinin teknoloji ekosistemine sunduğu katkılar da katılımcılarla paylaşıldı. Kamu, özel sektör ve teknoloji dünyasından temsilcilerin yanı sıra öğrenci ailelerinin de katıldığı tören, 42 Türkiye’nin yenilikçi yaklaşımını geniş bir paydaş kitlesiyle buluşturdu.

42 Türkiye’nin yetenek havuzuna erişmek isteyen, teknoloji şirketleri de etkinlikte stant açarak öğrenci ve mezunlarla bir araya geldi.

Bakan Kacır, Öğrencilerin Yazılım Projeleri ve Girişim Fikirlerini İnceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, program öncesinde fuaye alanında 42 Türkiye öğrencileri tarafından geliştirilen yazılım projeleri ve girişim fikirlerini inceledi. Öğrencilerin eğitim sürecinde kazandıkları teknik bilgi, problem çözme becerisi ve üretim kültürünü somut projelere dönüştürdüğü stant alanı, 42 Türkiye modelinin sahadaki karşılığını ortaya koydu.

Fuaye alanında sergilenen çalışmalar, 42 Türkiye’nin yalnızca yazılım öğreten bir model değil; aynı zamanda öğrencilerini üretmeye, çözüm geliştirmeye ve girişimci düşünmeye teşvik eden yaklaşımını da ortaya koydu.

Programda Eğitim Modeli ve Öğrenci Başarıları Ön Plandaydı

Program; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Hepsiburada CTO’su Alexey Shevenkov, 42 Türkiye Direktörü Osman Melih Gökçe ve 42 Türkiye Mezunu Ömer Yumuşak’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Törende, Avrupa Birliği genelinde geçerliliği bulunan sertifikalar öğrencilere takdim edildi. 42 Türkiye’nin ilk Avrupa Birliğinde geçerli Lisans denklik diploması almaya hak kazanan öğrencisi Ömer Yumuşak’a belgesi, Mehmet Fatih Kacır tarafından teslim edildi.

Program kapsamında ayrıca, 42 Türkiye’nin kuruluşundan bugüne gelişimine katkı sunan özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve kamu paydaşlarına teşekkür plaketleri takdim edildi. Tören, tüm katılımcıların yer aldığı aile fotoğrafı ve mezunların coşkulu kep atma anıyla sona erdi.

42 Türkiye, Nitelikli Teknoloji Yeteneği için Stratejik Bir Yapı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, törende yaptığı konuşmada 42 Türkiye ile klasik eğitim kalıplarının ötesine geçen, proje temelli ve uygulama odaklı, birbirinden öğrenmeyi esas alan yenilikçi bir yazılım modelini ülkeye kazandırmayı amaçladıklarını belirterek,

“Burada iş dünyasıyla buluşmaya hazır, analitik düşünebilen, problem çözebilen ve üretim kültürünü içselleştirmiş güçlü bir yetenek havuzu var. Bu yapı, ülkemizin yazılımcı ve teknoloji ihtiyacına doğrudan cevap verebilecek stratejik bir rol üstleniyor. Mezunlarımızın geliştirdikleri teknolojiler, kurdukları girişimler ve ortaya koydukları yenilikçi çözümlerle Türkiye’nin küresel rekabet gücünü ileriye taşıyacağına inanıyorum” diye konuştu.

Bakan Kacır, hayata geçirilen projelerle Türkiye’nin yüksek teknoloji ve katma değer odaklı dönüşümünü desteklemeye ve nitelikli insan kaynağını büyütmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirterek mezunlara başarılar diledi.

Sadece Teknoloji Değil Bir İnanç İnşa Ediyoruz

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ise konuşmasında, Bilişim Vadisi’nin yalnızca teknoloji girişimlerini destekleyen bir ekosistem değil, aynı zamanda 42 Türkiye Yazılım Okulları’nın yürütücüsü olarak nitelikli insan kaynağının yetişmesine doğrudan katkı sunan stratejik bir yapı olduğuna dikkat çekti.

“42 Türkiye mezunları, yalnızca teknik yetkinlikleriyle değil birlikte üretme kültürü ve problem çözme becerileriyle öne çıkan yeni bir nesli temsil ediyor. Bilişim Vadisi olarak, Kocaeli’den İzmir’e, İstanbul’dan Bakü’ye uzanan güçlü ekosistemimizle Türkiye’den global pazarlara açılmak isteyen teknoloji girişimleri için bir kalkış noktası oluşturuyoruz. Terminal İstanbul ile dünyanın en büyük girişimcilik merkezlerinden birini hayata geçirirken aslında ‘biz yaparız’ diyen bir inancı da inşa ediyoruz. Bu topraklardan çıkan teknolojinin, insanlığa değer katan bir anlayışla gelişeceğine inanıyor, 42 Türkiye mezunlarının bu vizyonun en güçlü temsilcileri olacağını görüyoruz.”

Nitelikli Teknoloji Yeteneği Yetişiyor

42 Türkiye Direktörü Osman Melih Gökçe de konuşmasında programın yaklaşımına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Mezunlarımızın çoğu, okulumuzun sunduğu yenilikçi model sayesinde yazılım dünyasına ilk adımlarını attı. 42 Türkiye, yalnızca farklı bir eğitim modeli sunmakla kalmıyor, yeteneği olan her gence kapılarını açarak yazılımda fırsat eşitliğinin kalesi rolünü üstleniyor. Günümüz sektöründe sadece kod bilmek yeterli değil, hızlı öğrenebilen ve çözüm üretebilen zihinlere ihtiyaç var. Mezunlarımız yalnızca yazılım dili öğrenmekle kalmadı; ekip çalışmasını, pes etmemeyi ve değişime adapte olmayı da deneyimlediler. Gittiğiniz her yerde değer yaratacağınıza ve Türkiye’nin dijital dönüşümünde öncü roller üstleneceğinize inancımız tam.”

Sektörün Beklentilerine Yanıt Veren Bir Eğitim Modeli

42 Türkiye ile geliştirdiği güçlü iş birliği çerçevesinde öğrencilerin sektörel gelişimine yakından tanıklık eden Hepsiburada CTO’su Alexey Shevenkov, eğitim modelinin iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri kazandırdığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Hepsiburada olarak 42 Türkiye ile iş birliğimize başından beri büyük bir inançla yaklaştık. Amacımız netti: Gençlerin potansiyelini açığa çıkaracak fırsatlar yaratmak, cesaretlerini artırmak, hayallerini gerçeğe dönüştürürken yanlarında olmak. Hepsiburada’nın teknoloji mutfağını 42 Türkiye öğrencilerle paylaştık.” diye konuştu.

Öğrencilerden Bakan Kacır’a Sembolik Hediye

Program kapsamında 42 Türkiye öğrencileri tarafından tasarlanan özel hediye, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a takdim edildi.

Hediye edilen tasarım, 42 Network içerisinde gerçekleştirilen global tasarım yarışmasında 32 ülkede, 58 kampüs arasında birinci seçildi. Seçilen hediye ise oldukça anlamlı. Bir havlu. Otostopçunun Galaksi Rehberi’nde havlu; hazırlıklı olmayı, keşif ruhunu ve yolculuğa devam etme cesaretini simgeliyor.

42 Türkiye mezuniyet töreni, öğrenci başarılarının görünür kılındığı, eğitim modelinin sahadaki karşılığının paylaşıldığı ve kamu ile özel sektör temsilcilerinin bir araya geldiği çok boyutlu bir buluşma olarak öne çıktı. Program, Türkiye’nin teknoloji odaklı insan kaynağı vizyonunun güçlü bir yansıması konumunda.