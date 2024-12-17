Eğitime kar engeli! Meteoroloji uyarmıştı, açıklama geldi

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kentte kar yağışı etkili oldu. Karayolları 9’uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından, yağışın etkili olduğu kara yollarında temizleme çalışmaları başlatıldı.

Lice ve Hazro'da taşımalı eğitim yapılamayacak

Lice ve Hazro ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Lice ve Hazro Kaymakamlığı şu açıklamayı yaptı:

“Yoğun hava muhalefeti ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitim-öğretime 17 Aralık Salı günü geçerli olmak üzere 1 gün ara verilmiştir.”