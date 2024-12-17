GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Eğitime kar engeli! Meteoroloji uyarmıştı, açıklama geldi

Eğitime kar engeli! Meteoroloji uyarmıştı, açıklama geldi

Diyarbakır’da etkili olan kar yağışı nedeniyle, Lice ve Hazro ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

17.12.2024 - 08:43 | | DHA
Eğitime kar engeli! Meteoroloji uyarmıştı, açıklama geldi

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kentte kar yağışı etkili oldu. Karayolları 9’uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından, yağışın etkili olduğu kara yollarında temizleme çalışmaları başlatıldı.

Lice ve Hazro'da taşımalı eğitim yapılamayacak

Lice ve Hazro ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Lice ve Hazro Kaymakamlığı şu açıklamayı yaptı:

“Yoğun hava muhalefeti ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitim-öğretime 17 Aralık Salı günü geçerli olmak üzere 1 gün ara verilmiştir.”

GÜNCEL HABERLER

Türkiye'nin Suriye'de YPG/PKK'yı tasfiye planı belli oldu!

Türkiye'nin Suriye'de YPG/PKK'yı tasfiye planı belli oldu!

Kira fiyatları düşecek mi? Suriye’ye göç hareketi emlak sektörünü nasıl etkileyecek?

Kira fiyatları düşecek mi? Suriye’ye göç hareketi emlak sektörünü nasıl etkileyecek?

Boğazına yemek kaçan müşteriyi heimlich manevrasıyla kurtardı! O anlar kamerada!

Boğazına yemek kaçan müşteriyi heimlich manevrasıyla kurtardı! O anlar kamerada!