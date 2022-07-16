Eğitimci Nazmi Arıkan cinayeti! İşte katilin kaçış rotası...

Nazmi Arıkan Gelibolu’ya bağlı Karainebeyli köyüne 2 kilometre mesafedeki çiftliği 10 yıl önce kurdu. Çiftliğin arazisi 300 bin metrekareydi. Arıkan köydeki arazisini zamanla 1 milyon metrekareye kadar çıkarttı. Çiftlikte 200 büyükbaş ve 400 küçükbaş hayvan bakıyordu. Yaz aylarını çiftlikte geçiriyor, köylülerle de çok iyi anlaşıyordu.

Jandarma’nın soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, cinayetin işlendiği gece çiftlikte çalışan veterinerle birlikte saat 23.00’e kadar oturdu. Hayvanların sağlığını ve gelecek planlarını konuştular. Veteriner ile onu evine bırakacak olan şoför Şerif Eker, saat 23.00’te evden ayrıldı. Arıkan 15 dakika sonra telefonla şoförünü aradı. İkili arasında 30 saniyelik bir görüşme oldu. Tahminlere göre Arıkan, Ufuk Akçekaya’yı karşısında gördükten sonra şoförünü yardım istemek için aramıştı.

SIRTINDAN BIÇAKLAMIŞ

Cesetler yan yana bulunduğunda Nazmi Arıkan’ın göğsünde, kolunda, boynunda ve kasık bölgesinde 42, şoförü Şerif Eker’in ise sırtında 38 bıçak yarası tespit edildi. Tahminlere göre katil Arıkan’ı öldürdükten sonra odada saklanmış, ona yardım etmek için üzerine eğilen Şerif Eker’i ise sırtından bıçaklamıştı. Korkunç Cinayet ertesi gün öğle saatlerinde çiftlik çalışanları Nazmi Arıkan ve Şerif Eker’e ulaşamayınca ortaya çıktı.

KAMERALAR PLANI BOZDU

Cinayet şüphelisi Ufuk Akçekaya cinayetten bir gün önce otobüsle Gelibolu’ya gelerek bir otelde konaklamıştı, kimse ile irtibat kurmadı. Ertesi gün taksi ile çiftliğe gitti. İki saat sonra yeniden aynı taksiyi çağırarak Gelibolu’ya döndü. Uzmanlara göre, çiftliğe gittiği taksinin şoförünün anlattıkları, cinayetten sonra çektiği video ve Gelibolu’ya kendi otomobili yerine otobüsle gelmesi bir cinayet planını ortaya koyuyordu. Planda, görünmemek için siyah kıyafetler seçmek de vardı ancak Ufuk Akçekaya birçok yerde güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Akçekaya zaten daha önce de Nazmi Arıkan’la sorunlar yaşamıştı. Bu da kendisini ilk şüpheli yapıyordu. Güvenlik kameralarından da Gelibolu’ya geldiği tespit edilince, bir cinayet planının çöktüğü değerlendirilmesi yapıldı. Çanakkale’den İstanbul’a gelen Jandarma ekipleri, olaydan 24 saat sonra Ufuk Akçekaya’yı Etiler’deki evinde gözaltına aldı.

KATİLİ GÖREN YOK

Arıkan’ın öldürülmesinin tüm köylüleri sarstığını söyleyen Karainebeyli Köyü Muhtarı Ali Yıldırım, çiftliğin köye 2 kilometre mesafesi olduğu için garip bir olayla karşılaşmadıklarını anlattı. Çiftliğin etrafında tel örgü olmadığını söyleyen Muhtar Ali Yıldırım, şöyle dedi: “Çiftlikte yaklaşık 10 kadar sürekli çalışan var. Nazmi Arıkan’ın kaldığı ev ile çalışanların kaldıkları evler arası da 300 metre mesafede. Oldukça büyük bir çiftlik. Köpekler de var ancak katil olarak gözaltına alınan kişi daha önce çiftliğe gelmiş. Köpekler onu tanıdığı için havlamadığını düşünüyorum. Katil anayolda taksiden indiği için farlarını da kimse görmemiş ve dikkat çekmemiş. Jandarmalar çevrede araştırma yapınca, çiftlikten anayola çıkan arazide 3 komando bıçağı kılıfı buldular. Bıçaklar yoktu. Bunları incelemek için götürdüler. Ayçiçek tarlasında da ayak izleri bulunmuş. Jandarma çok detaylı inceleme yapıp tüm delilleri toparladı.”





'GELİBOLU'YA GELMEDİM’ YALANINI KAMERA BOZDU

Etiler’de gözaltına alındıktan sonra cinayet soruşturmasını yapan Çanakkale Jandarması’na teslim edilen Ufuk Akçekaya önceki gün keşif için cinayetlerin işlendiği çiftliğe götürüldü. Suçlamaları reddeden Ufuk Akçekaya, 7 ay kadar önce de geldiğini söyleyerek çiftlikteki binaları tarif etti. İlk ifadesinde cinayet sırasında Gelibolu’da olmadığını öne süren Ufuk Akçekaya, kameralardaki görüntüleri gösterildiğinde Gelibolu’da olduğunu kabul etti. Ancak cinayetleri kendisinin işlemediğini, çiftliğe geldiğinde iki kişiyi de ölü olarak bulduğunu ve korktuğu için kaçtığını öne sürdü.

TAKSİ ŞOFÖRÜ ANLATTI: ÇOK SAKİNDİ

Ufuk Akçekaya’yı cinayetin işlendiği çiftliğe götürüp getiren taksici Ayhan Kütükçüler şunları söyledi: “Benim numaramı internet üzerinden bularak ulaştı. Beni aradı. Eceabat’tan almamı istedi. Gelibolu minibüsüyle Eceabat’ın Kilitbahir kavşağından saat 20.00’de aldım. Üzerinde siyah bir tişört ve siyah bir pantolon vardı. Bir kol çantası taşıyordu. Sakindi. Daha önce de ilçeye geldiğini söyledi. Olay yerine gitmek istediğini söyledi. Bigalı, Kumköy ve Yolağzı’ndan sonra olayın olduğu Karainebey köyüne ulaştık. Köyü 1 kilometre geçtikten sonra hayvan çiftliğinin orada indi. 205 TL taksi ücretini verdi. Sabahtan ise Muğla’nın Bodrum ilçesine gitmek istediğini ne kadar tutacağını sordu. ‘4 bin 500 TL tutar’ dedim. Kabul etti, sabah onu Bodrum’a götürmek üzere sözleştik. Ben ayrıldım. Ancak gece tekrar aradı, 23.45’te yanına gittim. Bodrum’a değil, Gelibolu’ya gitmek istediğini söyledi. Saat 00.24’te Gelibolu garajına götürdüm. 520 TL tuttu. Cebinde 460 TL olduğunu söyledi. Helalleştik. Ayrıldı.”

İŞTE UFUK AKÇEKAYA

ÖĞRETMENLİKTEN ÇİFTE CİNAYET ŞÜPHELİSİNE

Fizik öğretmeni Ufuk Akçekaya, 2011 yılına kadar çeşitli dershanelerde kendisi gibi öğretmen olan eşiyle birlikte çalıştı. Öğrencilerine göre, soğuk espriler yapan ancak kendileriyle iyi anlaşan bir öğretmendi. 2011 yılında, Bakırköy’de çalıştığı kurumdan ayrılarak kendi dershanesini kurdu. Eğitimde yeni bir model hedefliyordu. Dershane işi kısa sürede büyüdü, Akçekaya birkaç butik şube daha açtı. Öğrencileri bir otelde ders çalıştırdığı proje de geliştirdi.

HAYATI 2016’DA DEĞİŞTİ

2016 yılında Nazmi Arıkan’la tanıştıktan sonra hayatı tamamen değişti. Okul ve kurs sayıları 8’e, yıllık cirosu kendi söylediğine göre 5 milyon dolara çıktı. Ancak sayı arttıkça sorunlar da çıkmaya başladı. 2019 yılında öğretmenlerin parasını ödeyemediği, birçok veliye fazladan paralar çıkardığı iddia edildi. Okulları bir bir kapanmaya başlamıştı. Yurdun dört bir yanından velilerin, öğretmenlerin isyanı yükseliyordu.

SİYASETE MERAKLIYDI

Bu arada Akçekaya siyasete de çok meraklıydı. 2018 genel seçimlerinde İstanbul’dan milletvekili aday adayı oldu ancak listede gösterilmedi. Daha sonra yine 2018 yılında Tokat’ta Beykent Okulları’nın bir şubesini açtı. Kısa sürede de maddi olarak zor durumda olan Tokatspor’un başkanı oldu. Takımın teknik direktörlüğüne Oktay Derelioğlu’nu getirdi. Ancak Tokat’taki hikâye de bilindik bir sonla bitti. Beykent Okulları kapandı. Başkan olduğu yıl 2. Lig’de oynayan Tokatspor da amatör kümeye düştü. Ancak Ufuk Akçekaya, Tokatspor Başkanı kimliğini çok sevmişti.





FORMAYLA KAPI AÇTI

Siyasi isimlere Tokatspor forması hediye ederek kapıları açıyordu. Hatta Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü nedeniyle protestolar düzenlenen Prof. Dr. Melih Bulu’yu da ziyaret ederek Tokatspor forması hediye etti. Ancak Tokatspor’daki en büyük rezaleti, 2021 yılının nisan ayında oldu. Sosyal medyada yaptığı canlı yayında, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile bazı işinsanlarına “Ya bana 3 milyon dolar verirsiniz ya sigara fabrikasının yerine ortak edersiniz ya altınızdaki arabayı verirsiniz ya da sizi sokağa çıkamaz ederim” diye seslendi. Bu sözleri Tokat’ta olay oldu.

İMAMOĞLU YALANI ORTAYA ÇIKTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçen yıl Süleymaniye Camisi’nde elleri arkadan bağlı şekilde yürürken görüntülenince CİMER’e şikâyet edildi. Akçekaya ise şikâyet edenin kendisi olduğunu açıkladı. Ancak yalan söylediği ortaya çıktı. CİMER Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, “Bu kişinin CİMER kayıtlarında böylesi bir başvurusu söz konusu değildir” açıklaması yaptı. 18 Ekim 2021’de Etiler’de bıçaklandığını iddia eden Akçekaya, bu saldırıyla ilgili de ilk olarak Ekrem İmamoğlu’nu suçladı. Ancak ciddiye alan olmadı.

2 YILDIR TOKAT’A UĞRAYAMADI

Ufuk Akçekaya, Tokatspor 2’nci Lig’de mücadele ederken 2018’deki kongre ile kulübün başkanı oldu. Tokatspor aynı sezon 2’nci Lig’den 3’üncü Lig’e, ardından da Bölgesel Amatör Lig’e düştü. Bu ligde devam etmeyince takım, amatör kümeye düştü. Akçekaya’nın en son 11 Ekim 2020’de Halide Edip Adıvarspor ile oynanan 3’üncü Lig maçı için geldiği, bir daha da kente uğramadığı belirtildi. (Aziz ÖZEN-Eyüp SERBEST/Hürriyet)