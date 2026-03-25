Ege’nin yeni cazibe merkezi: Didim, İZDENİZ ile turizmde vites yükseltiyor

Gerçekleştirilen görüşmede; Didim, Bodrum, Leros ve İzmir hattında planlanan deniz taşımacılığı, transfer ve turizm odaklı iş birlikleri ele alındı. Bölgesel turizmi canlandırması hedeflenen projelerin, özellikle yaz sezonunda hareketliliği artırması ve alternatif ulaşım imkânları sunması bekleniyor.



"Tarihin ve turizmin kalbi" olarak nitelendirilen Didim’in vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen temasların verimli geçtiği ifade edildi.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim’in gelişimi için ulaşımdan turizme her alanda yeni projeler üretmeye devam ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kentimizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve Didim’i Ege’nin önemli cazibe merkezlerinden biri haline getirmek için çalışıyoruz. Bu görüşmelerin somut projelere dönüşmesiyle birlikte hem turizm hem de ulaşım alanında önemli bir ivme yakalayacağımıza inanıyorum"