Ege'nin yeni cazibe merkezi: Didim, İZDENİZ ile turizmde vites yükseltiyor

25.03.2026 - 07:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Didim’in turizm ve ulaşım vizyonuna katkı sağlayacak önemli bir temas daha gerçekleştirildi. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, İZDENİZ A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Marım ve yönetim ekibiyle bir araya gelerek Didim merkezli yeni deniz ulaşımı ve turizm projelerini değerlendirdi.

Gerçekleştirilen görüşmede; Didim, Bodrum, Leros ve İzmir hattında planlanan deniz taşımacılığı, transfer ve turizm odaklı iş birlikleri ele alındı. Bölgesel turizmi canlandırması hedeflenen projelerin, özellikle yaz sezonunda hareketliliği artırması ve alternatif ulaşım imkânları sunması bekleniyor.

İLGİLİ HABER

Adanalılar müjde: Şehrin çehresini değiştirecek! Gençlerin yeni karargahı olacak, geri sayım başladı
Adanalılar müjde: Şehrin çehresini değiştirecek! Gençlerin yeni karargahı olacak, geri sayım başladı


"Tarihin ve turizmin kalbi" olarak nitelendirilen Didim’in vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen temasların verimli geçtiği ifade edildi.
Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim’in gelişimi için ulaşımdan turizme her alanda yeni projeler üretmeye devam ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Kentimizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve Didim’i Ege’nin önemli cazibe merkezlerinden biri haline getirmek için çalışıyoruz. Bu görüşmelerin somut projelere dönüşmesiyle birlikte hem turizm hem de ulaşım alanında önemli bir ivme yakalayacağımıza inanıyorum"

Güncel Haberler

Bursa’da 'Cendere' çaldı, fırtına koptu! Gökhan Kırdar coşturdu, Timsah Gebze'yi devirdi
#Gündem

Bursa’da 'Cendere' çaldı, fırtına koptu! Gökhan Kırdar coşturdu, Timsah Gebze'yi devirdi

Erzincan'da bir devir kapanıyor! Şehrin kalbi yeniden inşa ediliyor, ilk kazma vuruldu
#Gündem

Erzincan'da bir devir kapanıyor! Şehrin kalbi yeniden inşa ediliyor, ilk kazma vuruldu

Ege’nin yeni cazibe merkezi: Didim, İZDENİZ ile turizmde vites yükseltiyor
#Gündem

Ege’nin yeni cazibe merkezi: Didim, İZDENİZ ile turizmde vites yükseltiyor