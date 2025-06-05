Ege ve Akdeniz'de peş peşe depremler... Naci Görür İstanbul'u işaret etti: Deprem beklediğimiz kolun üzerinde

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.32'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38,62 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,26 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Naci Görür Akdeniz'deki deprem sonrası, 'Akdeniz’de Kıbrıs-Alanya arasında deprem oldu. Büyüklüğü 4,2. Konum ve derinliğine bakılırsa Kıbrıs-Helen Dalma-Batma zonu ile ilgili. Geçmiş olsun.' açıklamasında bulundu.

'İSTANBUL’DA DEPREM BEKLEDİĞİMİZ KOLUN ÜZERİNDE'

Prof. Dr. Görür, Ege'deki depremin olduğu bölgeyi değerlendirirken ise, 'Ege Denizi’nde 4,8 deprem oldu. Bu deprem KAF’ın kuzey kolu, yani İstanbul’da deprem beklediğimiz kolun üzerinde. Stres dağılımını etkileyebilir. Geçmiş olsun.' ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE AÇIKLARINDA 4.6'LIK DEPREM

AFAD'dan gelen açıklamaya göre saat 08:12'de ise Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında ise 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.

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ÇANAKKALE AÇIKLARINDA DAHA BÜYÜK BİR DEPREM OLUR MU?

Çanakkale 18 Mart Üni. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Süha Özden Ege Denizi'ndeki deprem sonrası şu değerlendirmelerde bulundu:

Bugün olan deprem Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunun Ege Denizi'ndeki uzanımında Saroz Körfezi üzerinde meydana geldi. Sağ yanal doğrultu atımlı bir fay.

Çoğunlukta bir yıl içerisinde bir kaç deprem meydana geldi. Daha büyük deprem olur mu bunu bilemiyoruz. Olağan bir deprem olarak görüyorum. 2 gün önceki depremleri soruyorsanız onlar farklı. Ege Denizi Güney'e indikçe genişleyen bir deniz. Batı Anadolu ve Yunanistan'ın güneyine indikçe genişliyor. Bu özelliği açıklayan bir deprem Girit'in güneyinde oldu 6 büyüklüğünde. Yaklaşık 12 saat sonra ise 6.1 büyüklüğünde oldu. Bunlar sığ depremler. Bu sığ depremler yüzeyde kuzey-güney genişlemeyi ortaya çıkardı.

Onun hemen kuzeyinde Marmaris'te gerçekleşen deprem 70 km derinlikteydi. O bize dalma batma kuşağını gösterdi. Yani burada Afrika "ben Anadolu'nun altına dalıyorum bu sırada da depremler üretiyorum" diyor.

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Yüzeye yakın noktalarda ise genişleme yani normal faylanmayı meydana getiriyor. Bu bize coğrafyamız içerisinde jeodinamik olaylar kendi aksı üzerinde yürüdüğünü gösteriyor. Dalma batma olayı devam ediyor, Ege Denizi genişliyor, Kuzey Anadolu Fayı sayesinde Anadolu batıya kaymaya devam ediyor.

İSTANBUL DEPREMİ İLE BAĞLANTILI MI?

İstanbul depremi ile bağlantı kurmak doğru değil ama Saros Körfezi, Marmara Denizi aktif alanlar. Buradaki fayların aktif olduğunu ve büyük depremler olabileceğini görüyoruz. Ama bu depreme bakıp da büyük İstanbul depremi olacak demek doğru değil.

'YER KABUĞUNUN KOŞULLARI KARAR VERİYOR'

Kuzey Anadolu fayının bu bölgesinde çalışmalara göre 2 yılda bir 5'in üzerinde, 250 yılda bir de 7 büyüklüğünde bir deprem oluyor. Saros Körfezi fayının üzerinde. Ama doğa sizi yanıltabiliyor. Peş peşe 100 yıl aralıkla büyük depremler de olabiliyor, araya 500 yıl bir yıl giriyor hiç deprem olmuyor. Doğadaki stresin birikimi ve ne zaman açığa çıkacağına yer kabuğunun koşulları karar veriyor. Bunun da standart bir matematiği yok. Tahminen söylenebiliyor.