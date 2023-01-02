Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.12'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 6,51 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 212,75 kilometre mesafede olduğu belirlendi.