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Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi Girit Adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesinin 212,75 kilometre uzağında gerçekleşti.

02.01.2023 - 12:06 |
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.12'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 6,51 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 212,75 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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